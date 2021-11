Superkomputery z sieci, dzięki NVIDIA Quantum-2. To platforma sieciowa nowej generacji

Wykorzystywanie potęgi superkomputerów zdalnie, dzięki sieci internetowej, nie jest niczym nowym, ale z roku na rok oczekiwania i wymagania stawiane tej możliwości rosną. Zwłaszcza że centra superkomputerowe zwiększają do nich dostęp, podczas gdy globalni dostawcy usług w chmurze rozszerzają swoje usługi superkomputerowe. To zwiastuje jedno – wymóg wzmocnienia zaplecza sieciowego i to dokładnie robi NVIDIA Quantum-2, jako „platforma sieciowa nowej generacji”.

Czytaj też: Niższe opóźnienia i szybsze reakcje, czyli NVIDIA Reflex w pigułce

Wymagania dzisiejszych centrów superkomputerowych i chmur publicznych zbliżają się do siebie. Muszą zapewniać najwyższą możliwą wydajność w przypadku wyzwań związanych z HPC, sztuczną inteligencją i analizą danych nowej generacji, a także bezpiecznie izolować obciążenia i reagować na różne wymagania ruchu użytkowników. Ta wizja nowoczesnego centrum danych jest teraz realna dzięki NVIDIA Quantum-2 InfiniBand — powiedział Gilad Shainer, starszy wiceprezes działu Networking w firmie NVIDIA.

NVIDIA zapowiedziała właśnie zaawansowaną platformę sieciową typu end-to-end, która oferuje lepszą wydajność, rozszerzoną dostępność i lepsze zabezpieczenia wymagane przez dostawców usług w chmurze i centra superkomputerowe. Quantum-2 w postaci platformy sieciowej InfiniBand 400 Gb/s składa się z przełącznika Quantum-2, karty sieciowej ConnectX-7, jednostki przetwarzania danych (DPU) BlueField-3 i oprogramowania, które odpowiada za obsługę całości.

Szczegóły platformy NVIDIA Quantum-2

Wchodząc w najważniejsze szczegóły Quantum-2, ta platforma podwaja samą szybkość sieci i potraja liczbę portów sieciowych. Wszystko to przy trzykrotnie wyższej wydajności i sześciokrotnemu zmniejszeniu zapotrzebowania na przełączniki szkieletowe centrum danych, więc i niższym zużyciu energii. Jej sercem jest nowy przełącznik Quantum-2 InfiniBand z 57 miliardami tranzystorów w formie 7-nanometrowego rdzenia, który jest większy nawet od A100, czyli procesora graficznego akceleratora NVIDIA A100.

Czytaj też: Funkcje NVIDIA Broadcast stały się powszechniejsze. Przynajmniej ze sprzętem Logitecha

W praktycznym ujęciu, Quantum-2 posiada 64 porty z transferem rzędu 400 Gb/s lub 128 portów o transferze 200 Gb/s i będzie oferowany w różnych konfiguracjach przełączników, bo obejmujących do 2048 portów przy 400 Gb/s lub do 4096 portów przy 200 Gb/s. To ponad 5-krotnie więcej względem tego, co oferował Quantum-1 i bardzo dobrze, bo razem ze zwiększonymi możliwościami ten sprzęt NVIDIA ułatwi i przyspieszy budowanie systemów HPC nowej generacji.

Czytaj też: NVIDIA zbroi się do walki z Intelem. Mobilny GeForce RTX 3070 Ti na to wskazuje

Po stronie końcowej, NVIDIA Quantum-2 zapewnia dwie sieciowe opcje punktów końcowych, bo kartę sieciową NVIDIA ConnectX-7 (próbki dla firm pojawią się w styczniu) i NVIDIA BlueField-3 DPU InfiniBand (próbki w maju). Tak też ten pierwszy podwaja szybkość transmisji, wydajność RDMA, GPUDirect Storage, GPUDirect RDMA i In-Networking Computing, podczas gdy drugi składa się z szesnastu 64-bitowych procesorów ARM do odciążania i izolowania infrastruktury centrum danych.