Ogromne inwestycje na rynku półprzewodników. Firmy uczą się na przeszłości

Na odpowiednią reakcję i szybkie złagodzenie problemu niedoborów na rynku półprzewodników jest już za późno, a trwa to od dobrych kilku miesięcy. Dostało się motoryzacji, dostało się wielu sektorom technologicznym, a nawet graczom. Dlatego też świat musi zadbać zarówno o stabilizację rynku, jak i pewność, że taka sytuacja już nie będzie miała nigdy miejsca. Do tego muszą doprowadzić te ogromne inwestycje na rynku półprzewodników, dbając nie tylko o dostępność układów, ale też rozwój ich zaawansowania.

Wygląda na to, że pandemia uczy. Plan przeciwdziałania obecnym bolączką w przyszłości obejmuje obecne ogromne inwestycje na rynku półprzewodników

Przez ostatnie tygodnie wiele mówiło się na temat tego, jak nie dopuścić już nigdy do tego, z czym obecnie mierzy się świat technologii, uzależniając się w znacznym stopniu od Chin oraz ich fabryk półprzewodników. Według raportu The Wall Street Journal niedobór chipów i niesłabnący popyt na elektronikę spowodował gwałtowny wzrost cen. Ich producenci nadal inwestują w rozbudowę mocy produkcyjnych w Chinach, Tajwanie i Korei Południowej, ale interesują ich również sposoby tworzenia bardziej odpornego łańcucha dostaw. Osiągną to chcą poprzez zakładanie fabryk w innych częściach globu, bo w Japonii, Unii Europejskiej, czy USA.

Tak też Japonia przeznaczyła ponad 5,2 miliarda dolarów na dotacje dla firm, które są zainteresowane budową lokalnych fabryk układów półprzewodnikowych. Fundusze pomogą firmom pokroju TSMC, Micron i Kioxia, które chcą produkować w Japonii m.in. kości DRAM i NAND. Chiny również inwestują grube miliardy w rozwój lokalnego przemysłu półprzewodnikowego, co udziela się też Korei Południowej, czy obecnej władzy Stanów Zjednoczonych, bo administracja Bidena obiecała zwiększyć krajowe zdolności produkcyjne półprzewodników, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym. Tam swoje fabryki buduje Samsung, TSMC oraz Intel, ale jeszcze długo poczekamy na rozpoczęcie w nich produkcji.

Wspomniany Samsung ogłosił niedawno, że ma w planach wybudowanie fabryki w Teksasie w ramach 17-miliardowej (w dolarach) inwestycji. Ta nowa, zaawansowana fabryka będzie produkować układy do zastosowań 5G i uczenia maszynowego, ale nie będzie działać aż do 2024 roku.

Wszystko to razem składa się na przeogromne inwestycje. Te tylko w tym roku wyniosą 146 miliardów dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż te same firmy zainwestowały w 2016 roku. Nadal jednak 80% inwestycji przypada na tereny Azji, co wysiłki USA oraz Unii Europejskiej powinny znacznie uderzyć, żeby w razie kolejnych problemów z dostawami można było zaspokoić część popytu lokalnie produkowanymi układami.