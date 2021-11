Specyfikacja GeForce RTX 2060 12GB wyciekła. Będzie lepiej, niż myśleliśmy

O odświeżeniu dawnej mainstreamowej karty NVIDIA, która odmieniła wieloletnią tradycję „tanich sześćdziesiątek”, zaliczając znaczny wzrost ceny, słyszeliśmy już wiele razy. Teraz jednak wreszcie możemy rzucić okiem na to, jak będzie prezentować się specyfikacja GeForce RTX 2060 12GB.

Co pokazuje specyfikacja GeForce RTX 2060 12GB?

W posiadanie tych ważnych informacji wszedł serwis Videocardz, potwierdzając najważniejsze, czyli to, że GeForce RTX 2060 12GB ma zostać wprowadzona na rynek 7 grudnia jako tańsza alternatywa dla RTX 3060 12GB z potencjalnie wyższą dostępnością. Będzie od niego oczywiście słabsza (około 8%), bo okazało się, że odświeżony RTX 2060 12GB sięgnie nie po podstawę z oryginału, a ulepszonego wariantu SUPER.

Warto jednak podkreślić, że obecny w niej 12 nm rdzeń TU106 będzie nadal bazował na architekturze Turing. Oznacza to niższą wydajność i skuteczność DLSS oraz NVIDIA RTX, jako że starsza architektura posiada mniej wydajne rdzenie Tensor (2., a nie 3. generacji) oraz RT (1., a nie 2. generacji). To jednak nie wszystko, bo o obsłudze PCIe 4.0 można pomarzyć, jak również funkcji ResizableBAR.

Przechodząc już do tego, co najważniejsze, serwis potwierdził poniższe informacje „w trzech źródłach” po ogromnym zaskoczeniu, które wywołały pierwsze przecieki. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB, będzie wyposażona w procesor graficzny, zapewniający 2176 rdzeni CUDA, 64 RT i 136 Tensor, czyli tyle samo, co RTX 2060 SUPER. Jej TDP jednak wzrośnie z 175 do 184 watów, choć ulepszenia nie będą realizowane na wszystkich frontach.

Po stronie pamięci wprawdzie w grę wejdzie 12 GB GDDR6, ale nie na 256-, a 192-bitowej magistrali. To przez 14 Gb/s kości przełoży się na przepustowość rzędu 336 GB/s, czyli dokładnie tą samą, którą oferuje podstawowy RTX 2060 z 6 GB VRAM. Jeśli chodzi o taktowanie, to niepodkręcone modele dobijają ponoć do 1650 MHz, a te podkręcone do 1690 MHz.