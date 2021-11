Nadchodzi tani GeForce RTX 3050. Co z wydajnością i datą premiery?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem firm, a regularnie obijające się nam o uszy nowe karty graficzne rzeczywiście zadebiutują w następnym roku, to przed premierą nowej generacji GPU doczekamy się naprawdę wielu nowości. Jedną z nich ma być ponoć GeForce RTX 3050, który razem z Radeonem 6500 XT oraz Intel Arc A128 ma zapewnić nam upragnioną niską cenę nowych kart… tyle że o niskiej wydajności.

Nowe informacje o GeForce RTX 3050. NVIDIA wreszcie zadba o zapomniany segment kart graficznych

Na temat domniemanej karty graficznej GeForce RTX 3050 wszystkie nowe informacje zebrał serwis Videocardz, powołując się dodatkowo na własne źródła. Serwis chwali się, że właśnie poznał kilka nowych szczegółów dotyczących RTX 3050, które pochodzą z dokładnie tego samego źródła, które informowało o RTX 2060 12 GB z tygodniowym wyprzedzeniem. Jednak o tym, że NVIDIA pracuje nad RTX 3050, widzieliśmy tak naprawdę od prawie roku.

Z powodów znanych tylko NVIDII ta seria (tak seria, bo najpewniej w grę wejdzie RTX 3050 i wersja Ti) została odłożona na półkę. W październiku słynny na scenie przecieków Kopite7Kimi podał dalej informacje, że RTX 3050 Ti ma być wyposażony w procesor graficzny GA106-150, a RTX 3050 w GA107-350. Według naszego źródła istnieje niewielka modyfikacja tych specyfikacji.

Wedle najnowszych szczegółów Videocardz na ten temat, wewnętrznie określana mianem PG190 SKU 70 karta, to w rzeczywistości RTX 3050, ale z właśnie z procesorem GA106-150, który ponoć zostanie połączony z nawet 8 GB pamięci GDDR. Ta karta ma mieć wyższą wydajność niż GeForce GTX 1660 SUPER, ale wciąż niższą niż nadchodzące odświeżenie RTX 2060 12GB. To z kolei oznacza, że karta nie będzie konkurować z Radeonem RX 6600, a ze wspomnianym RX 6500 XT od AMD oraz rzekomym modelem Intel Arc A128.

Całe trio będzie przeznaczone do zaniedbanego w ostatnich dwóch latach segmentu kart graficznych o wydajności, pozwalającej grać w casualowo w niskiej jakości i w gry stricte e-sportowe w Full HD. Mający zadebiutować dopiero w II kwartale 2022 roku GeForce RTX 3050 będą więc całkowicie odmienne od innych kart w planach NVIDIA, które obejmują nowego flagowca GeForce RTX 3090, wzmocnionego RTX 3080 do 12 GB pamięci GDDR6X, czy RTX 3070 Ti, ale do 16 GB.