Intel przytłoczy konkurencję corocznymi premierami? To sugerują karty Intel Arc Druid

W swojej ewidentnie „nowej erze” Intel nie ma najmniejszego problemu z szastaniem swoimi planami na lewo i prawo. Przykładem tego było ujawnienie dobre kilka miesięcy temu czterech nadchodzących generacji kart graficznych dla graczy. Dziś wprawdzie nie mamy dla Was informacji prosto od Intela, ale lepsze to, niż nic, jeśli idzie o to, kiedy zadebiutują karty Intel Arc Druid, czyli te 4. generacji.

Karty Intel Arc Druid, czyli Intel i jego ciekawa ofensywa na rynku

Te informacje czerpiemy z Reddita, a dokładniej mówiąc, od Bryce’a, który jest rzecznikiem Arc Community i Driver Guru firmy Intel. Ten skomentował post jednego z użytkowników na Twitterze, który zażartował sobie, że w 2025 roku NVIDIA wprowadzi na rynek kartę graficzną GeFoce RTX 6090 SUPER, wymagającej 800 watów do działania pod obciążeniem. Jest to swoisty przytyk do plotek na temat RTX 3090 SUPER/Ti, który ma zadebiutować na początku roku, wgniatając nas w fotel pod kątem TDP, ale też przygotowując nas na następną generację Radeonów i GeForce RTX, których flagowce ewidentnie będą gorrrrrące.

Wracając jednak do najważniejszego, w ramach tego komentarza Bryce zasugerował, że właśnie w 2025 roku Intel może wprowadzić na rynek swoje karty graficzne 4. generacji z GPU pod nazwą kodową Druid. Te ewidentnie będą najważniejsze po premierze Intel Arc Alchemist, bo zerwą z dotychczasowymi ulepszeniami architektury Xe HPG, stawiając na coś nowego (Xe Next Architecture).

Jeśli więc dobrze pójdzie, Intel powinien raczyć rynek co roku nowymi kartami graficznymi. Najpierw Arc „Alchemist” na początku 2022 roku (mobilne w I kwartale, a desktopowe w II), następnie Arc „Battlemage” w 2023 roku i wreszcie Arc „Celestial” oraz Arc „Druid” w kolejno 2024 i 2025 roku. To dosyć wyjątkowe podejście, jako że NVIDIA oraz AMD odświeżają ofertę co dwa lata. Ile jednak jest w tym prawdy? Tego nie wiemy, ale wiemy, że ostatnio sporo wyciekło na temat nadchodzących kart Intela do sieci: