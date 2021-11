Zablokowane Alder Lake-S na zdjęciach. Wyciekła też specyfikacja tych Core 12. generacji

Na Zhihu pojawiły się interesujące fotki sprzętu, którego mieliśmy nie zobaczyć aż do następnego roku. Dzięki użytkownikowi DDAA177, który wcześniej postąpił podobnie z Core 12. generacji o TDP 125 W, możemy podejrzeć zablokowane Alder Lake-S na zdjęciach. Nacieszymy jednak nie tylko oko, ale też głowę, bo przy okazji ujawniono specyfikację wielu z układów. Wedle nieoficjalnych informacji te CPU zostaną ujawnione podczas CES 2022 i trafią do sprzedaży w połowie stycznia.

Specyfikacja 65-watowych Core 12. generacji jest już powszechnie znana. Dodatkowo możecie zobaczyć te zablokowane Alder Lake-S na zdjęciach

Zaczynając od samych zdjęć, te może i są najważniejsze w tym wycieku, ale niczego nie potwierdzają i niczym nie zaskakują. Ot pełne pakiety z laminatem oraz IHSem, skrywającym pod sobą krzemową matrycę. Nadruki potwierdzają jednak istnienie samych procesorów, choć niestety bez ich wersji -F i spodziewanych CPU pokroju i3, czy i7. Znacznie ciekawiej robi się po wejściu „głębiej”, bo do specyfikacji, którą już dobrze znamy zarówno dzięki @momomo_us, jak i DDAA177.

Czytaj też: Ogłoszono pierwszy zasilacz SFX 12VO, który sprosta wydajnemu sprzętowi

Zaczynając z wysokiego C, choć lepiej powiedzieć w tym przypadku, że z wysokiego I, bierzemy pod lupę Intel Core i9-12900. To 16-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor, zawdzięczający to maksymalnej możliwej konfiguracji z ośmioma rdzeniami Performance i Efficiency. Jego bazowe taktowanie dla rdzeni Performance wynosi 2,4 GHz, a to Boost 5,1 GHz, podczas gdy pokłąd pamięci podręcznej poziomu trzeciego zapewnia całe 30 MB pojemności.

Czytaj też: Co kryje NVIDIA CMP 170HX za 5000$? To karta do kopania z rdzeniem GA100

Tuż pod nim w hierarchii uplasuje się Intel Core i7-12700 z dezaktywowaną połową rdzeni Efficiency, co sprawi, że zaoferuje 12 rdzeni i 20 wątków. Ten procesor ma być taktowany o 200-300 MHz niżej względem i9-12900 i tak też jego taktowanie bazowe sięgnie 2,1 GHz, a to Boost 4,9 GHz. Są też szanse, że doczekamy się dwóch procesorów z serii i3, ale najnowsze informacje w ogóle o nich nie wspominają.

Czytaj też: Pierwszy smartfon z Dimensity 9000 może pojawić się już w lutym

Najciekawiej robi się przy rodzinie i5 oraz planie wrzucenia na rynek Core i5-12600, i5-12500 oraz i5-12400 o różnych poziomach taktowania (od 2,5 do 3,3 GHz bazowego i 4,4 do 4,8 GHz Boost). Te procesory wbrew temu, co sądziliśmy do tej pory, nie będą aż tak podobne do Core i5-12600K, bo ich matryca krzemowa będzie zupełnie inna. Zaoferują przez to wyłącznie 6 rdzeni Performance, więc i 12 wątków, a nie konfigurację 6+4, gwarantującą 16 wątków.