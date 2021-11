Pierwszy smartfon z Dimensity 9000 może pojawić się już w lutym

Nieco ponad tydzień temu, MediaTek zaprezentowało swój pierwszy układ wykonany w litografii 4nm. Flagowy Dimensity 9000 ma szansę powalczyć z topowymi chipsetami innych firm, jednak dla nas najważniejsze jest, kiedy na rynek wejdzie pierwszy smartfon wyposażony w ten SoC.

MediaTek Dimensity składa się z ośmiu rdzeni – – czterech energooszczędnych Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz, trzech Cortex A710 o taktowaniu 2,85 GHz oraz najwydajniejszego Cortex-X2 z zegarem aż 3,05 GHz. Do tego dodajmy 10-rdzeniowy procesor graficzny Arm Mali-G710 i obsługę ray-tracingu (choć na razie tylko po stronie oprogramowania). Warto też wspomnieć o Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i obsłudze standardu pamięci LPDDR5X o przepustowości do 7500 Mb/s.

Chociaż MediaTek udało się wyprzedzić Qualcomm, ogłaszając układ wykonany w litografii 4 nm wcześniej, to wszystko wskazuje na to, że urządzenia oparte na Snapdragon 8 Gen1 zawojują rynek szybciej. Wedle informacji podanej podczas premiery, Dimensity 9000 ma trafić do pierwszego smartfona pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Tymczasem mówi się, że wyposażony najnowszy chip Qualcomm, Xiaomi 12 zadebiutuje już w grudniu.

A kiedy dokładnie na rynek trafi pierwszy smartfon z Dimmensity 9000?

Dokładna data jest jeszcze nieznana, nie wiemy też, która firma sięgnie po ten układ jako pierwsza. Pierwsza wskazówka pojawiła się teraz na Weibo (via MyDrivers), gdzie pewien leakster zdradził, że pierwszy smartfon zasilany przez MediaTek Dimensity 9000 zostanie wprowadzony na rynek w okolicach lutego 2022 roku. Na razie mówi nam to bardzo niewiele, a żadne z przecieków nie wskazują na flagowca z nieznanym SoC, który miałby zadebiutować w tym terminie. Jesteśmy więc bardzo ciekawi, która firma się na to zdecyduje. Będziemy śledzić doniesienia na ten temat i kiedy coś się pojawi – damy Wam znać.