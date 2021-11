Szczegóły pamięci GDDR6X w GeForce RTX 3090 Ti. To nadchodzący flagowiec NVIDIA

Na scenie przecieków tajwański serwis Uniko’s Hardware nie jest aż tak częstym gościem, ale w przeszłości już kilka razy udostępnił rzetelne informacje przed premierą nowych komponentów. Dziś ten właśnie serwis wyjawił szczegóły pamięci GDDR6X w GeForce RTX 3090 Ti, czyli karty graficznej, mającej stać się nowym flagowym modelem w rodzinie NVIDIA. Ta zadebiutuje najpewniej w styczniu razem z RTX 3080 12 GB i RTX 3070 Ti 16 GB.

Poznaliśmy szczegóły co do pamięci GDDR6X w GeForce RTX 3090 Ti

Na temat GeForce RTX 3090 Ti pisaliśmy już wiele razy, ale dla przypomnienia, względem RTX 3090 będzie delikatnym ulepszeniem na praktycznie wszystkich frontach. Jako karta graficzna z najwyższej półki, jest przeznaczona do grania w wysokich rozdzielczościach i do wymagających obciążeń, zapewniając niezrównaną w swojej klasie wydajność. Sięgnie po w pełni odblokowany rdzeń GA102-350 (największe konsumenckie GPU), zwiększając liczbę rdzeni CUDA, RT i Tensor oraz jednostek ROP z kolejno 10496, 82, 328 i 112 do 10752, 84, 336 i 128. Oczywiście w porównaniu do GA102-300 z RTX 3090, ale kwestia zegarów pozostaje nieznana.

Micron GDDR6X

MT61K512M32KPA-21U

MT61K512M32KPA-21U

Ulepszenia zostaną poczynione również w podsystemie pamięci i choć RTX 3090 Ti pozostanie przy 384-bitowej magistrali i 24 GB VRAM GDDR6X, to doczeka się wydajniejszych modułów. Dziś dowiedzieliśmy się, że tymi pamięciami będą kości GDDR6X firmy Micron o nazwie kodowej „MT61K512M32KPA-21U”, która potwierdza szybkość 21 Gb/s na moduł i tym samym wzrost przepustowości z 936 do 1008 GB/s.

W tych kościach pamięci GeForce RTX 3090 Ti ucieknie też od podwójnego rozkładu kości znanego z RTX 3090. Wszystko dzięki sięgnięciu po 2 GB moduły GDDR6X, co pozwoli na ograniczenie liczby z 24 do ledwie 12, ratując nowego flagowca od aktywnie chłodzonych lub specjalnie rozbudowanych backplate. Przynajmniej teoretycznie, bo wszystkie te ulepszenia przekładają się na wyższe o 100 watów TDP, co ponoć zaowocuje nowym rodzajem złącza zasilania (PCIe 5.0). Właśnie tak – RTX 3090 Ti będzie pożerał całe 450 W, czyli najpewniej grubo ponad 1000 W w szczytowych momentach.