Oto pierwsze myśliwce Gripen E. Trafią do brazylijskiego i szwedzkiego lotnictwa

24 listopada Saab Defence and Security zorganizował wyjątkowe spotkanie z przedstawicielami z Brazylii i Szwecji. Wyjątkowe, bo dotyczyło prezentacji w zakładach Linköping-Vårdsberg, która obejmowała pierwsze myśliwce Gripen E, a dokładniej mówiąc JAS 39E Gripen. Nastąpiło to m.in. po kwietniowych testach w 2020 roku, w którym te samoloty bojowe sprawdzono w niskich temperaturach.

Saab wyprodukował pierwsze myśliwce Gripen E w seryjnym procesie. Pokazał je w akcji i przekazał dwóm swoich klientom

Gripen E został zaprojektowany jako ulepszona wersja wielozadaniowego myśliwca Gripen C/D. Kiedy jego dostawy nabiorą tempa, zacznie wypierać z floty szwedzkich sił powietrznych jednomiejscowe JAS 39C oraz dwumiejscowe JAS 39D. Jeśli idzie o lotnictwo brazylijskie, w nim zastąpi flotę Northrop F-5E/F Tiger. Brazylia zamówiła bowiem 2014 października za 5,4 miliardów dolarów 28 jednomiejscowych wersji F-39E oraz 8 dwumiejscowych szkolno-bojowych F-39F. Szwecja z kolei zamówiła 60 JAS 39E Gripen. Są szanse, że Gripen E trafią też do Kanady oraz Finlandii.

Wspomniane spotkanie połączono z prezentacją pierwszych sześciu seryjnie wyprodukowanych myśliwców Gripen E. Firma Saab rozpoczęła tym samym fazę seryjnej dostawy tych nowoczesnych myśliwców dla brazylijskich i szwedzkich sił powietrznych. Cztery z nich trafią do Força Aérea Brasileira, a pozostałe dwa do Svenska flygvapnet.

Rozpoczęcie fazy seryjnej dostawy tych czterech samolotów dla brazylijskich sił powietrznych i dwóch dla szwedzkich sił powietrznych jest niezwykle ważnym osiągnięciem programu Gripen. To pokazuje, że mamy dojrzały produkt i wywiązujemy się z zobowiązań umownych. To wszystko było możliwe dzięki naszym inteligentnym sposobom pracy, innowacyjnym technologiom produkcji i ścisłej współpracy z klientami. – powiedział prezes i dyrektor generalny Saaba Micael Johansson.

Podczas spotkania przedstawiciele nie tylko mogli obejrzeć pokaz lotniczy z udziałem samolotów obu sił powietrznych, ale też rzucić okiem na nowy symulator misji i samoloty testowe. Dla przypomnienia, jednomiejscowe Gripeny E są powiększone w stosunku do Gripenów C i cechują się m.in. większym zasięgiem, ładunkiem użytecznym, potężniejszym silnikiem GE F414G i radarem z aktywnie elektronicznie skanowanym szykiem antenowym i nowej klasy elektroniką pokładową. Z kolei dwumiejscowe Gripeny F sięgają po to samo, co Gripeny E, ale posiadają dodatkowe przystosowanie do możliwości rażenia naziemnych celów.