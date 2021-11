Wyciekł pierwszy Alder Lake-M, a obok niego nietypowy Intel Core i7-1260P

Na ten moment Intel oficjalnie ujawnił wyłącznie procesory z serii Alder Lake-S, ale już wiele tygodni temu wspomniał o planach wrzucenia na rynek dwóch rodzin z myślą o urządzeniach mobilnych. Te różnią się od siebie pod kątem wielkości oraz rozkładu rdzeni, co ujawniają wyjawione dawniej diagramy. Dziś do sieci wyciekł pierwszy Alder Lake-M, który doczekał się testu w prototypowej wersji, ale też Intel Core i7-1260P, który może Was zaskoczyć samym nazewnictwem.

Intel Core i7-1260P nie wypada najlepiej na tle swojego poprzednika, choć ma o 8 rdzeni więcej. Powodem wczesna wersja chipu?

Zacznijmy może właśnie od Intel Core i7-1260P, bo ten procesor pojawił się w teście w Geekbench. Jego nazwa jest nietypowa nie bez powodu, bo ten układ będzie jednym z kilku, zastępujących rodzinę Tiger Lake-UP3. Jego konfiguracja obejmuje 12 rdzeni i 16 wątków, odpowiadając procesorowi Alder Lake-P U28, który łączy 4 rdzenie Performance na bazie architektury Golden Cove z 8 rdzeniami Efficiency (Gracemont). Jego maksymalne taktowanie nie zostało ujawnione przez błąd oprogramowania, ale to bazowe zostało wymienione na poziomie 2,5 GHz. Po stronie pamięci L3 w grę wchodzi 18 MB.

Przetestowano go w połączeniu z Windowsem 11 Pro i 32 GB nieznanej pamięci operacyjnej w równie nieznanej konfiguracji. Wynik? Kolejno 1442 i 4190 punktów w teście jednowątkowym i wielowątkowym, co w porównaniu do flagowego Tiger Lake-UP3 w postaci 4-rdzeniowego Core i7-1195G7 nie wygląda najlepiej, bo Geekbench ocenia jego wydajność na poziomie odpowiednio grubo ponad 1500 i 5000 punktów.

Pierwszy procesor Intel Alder Lake-M wyciekł. Zamiast wielu rdzeni P, sięgnął po maksymalną liczbę rdzeni E

Wspomniany wyżej diagram jasno wskazuje, że rodzina Ultra Mobile w postaci Alder Lake-M, może połączyć w sobie maksymalnie dwa rdzenie Performance i dwa klastry „po 4” rdzeni Efficiency. W takim właśnie układzie wystąpił pierwszy, ewidentnie flagowy przykład tej rodziny, który doczekał się testu w SiSoftware Sandra. Wystąpił tam pod kodem Genuine Intel(R) 0000 (10C 20T 806MHz/4.7GHz, 4x 1.25MB L2, 12MB L3), podając nam na tacy najważniejsze szczegóły specyfikacji.

10 rdzeni i 20 wątków brzmi dziwnie i nie bez przyczyny. Oprogramowanie poprawnie odczytało hybrydową konstrukcję rdzeni, których rzeczywiście jest 10 (8 rdzeni E i 2 rdzenie P), ale dało ciała z wątkami. Tych jest w rzeczywistości 12. Kod produktu wskazał też, że ich bazowe taktowanie wynosi 800 MHz, a w trybie Boost dobija do 4,7 GHz, podczas gdy pokład pamięci podręcznej sięga 5 MB w przypadku pamięci drugiego poziomu (L2) i 12 MB pamięci trzeciego poziomu (L3).

Ten tajemniczy procesor był ewidentnie przykładem bardzo wczesnej wersji układu. Najpewniej prototypu, bo test miał miejsce z udziałem platformy Intel AlderLake-M LP5 RVP, ujawniającej zresztą obecność pamięci LPDDR5. Wskazał nam również poziomy pożeranej energii w zależności od obciążenia, bo wymieniany przez Intela poziom od 9 do 15 watów, to tylko TDP. W rzeczywistości układ wymagał 30 watów do utrzymywania wysokiego poziomu taktowania (PL2), a w najbardziej gorących momentach sięgał aż po 68 watów (PL4).