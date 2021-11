Pociski SPICE-250 dla polskich Sił Zbrojnych. Lockheed Martin rozpoczął współpracę z Rafael

Lockheed Martin i izraelska firma Rafael poinformowały o swojej rozszerzonej umowie co do współpracy. Na jej mocy duet wspólnie opracuje, rozpocznie produkcje i zacznie sprzedawać, czyli wprowadzi na czynną służbę pociski SPICE-250, które finalnie trafią zarówno do polskich, jak i amerykańskich Sił Zbrojnych.

Międzynarodowa firma Lockheed Martin ze swoimi korzeniami w USA ewidentnie „lubi Polskę”, a dokładniej mówiąc, biznes, który można u nas rozkręcić. To, zważywszy na wojenną historię naszego kraju i geograficzną pozycje w Europie, niespecjalnie dziwi. W lipcu informowaliśmy o tym, że zakład produkcyjny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 w Dęblinie doczekał się inwestycji ze strony tej amerykańskiej firmy Lockheed Martin, aby ruszyć z produkcją jednej z części pocisków PAC-3 MSE.

Polskie i amerykańskie lotnictwo doczeka się pocisków SPICE-250

Wprawdzie nie wiemy nic o tym, jak będzie realizowana produkcja wspominanych SPICE-250, ale pewne jest, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, te uniwersalne pociski znajdą się m.in. na pokładzie myśliwców F-16, które przecież znajdują się na służbie naszego rodzimego lotnictwa. Te pociski są Inteligentne, Precyzyjne w działaniu i Tanie, a zdradza to sama nazwa, będąca akronimem od angielskich słów Smart, Precise Impact and Cost-Effective.

Wieloletnie doświadczenie Lockheed Martin w integracji systemów uzbrojenia pomoże nam dostosować SPICE 250 do standardów amerykańskich. Cieszymy się, że możemy wykorzystać to doświadczenie i zaoferować wyjątkowy, sprawdzony system uzbrojenia operatorom statków powietrznych, w celu uzyskania dodatkowej elastyczności wykonywania misji tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne – powiedział Dave Pantano, dyrektor programu Lockheed Martin.

SPICE to cała rodzina pocisków powietrze-ziemia, które zapewniają przystępną cenowo precyzję rażenia w środowisku, gdzie nie można liczyć na sygnał GPS. SPICE-250 nie będą więc tymi pierwszymi w ramach tej rodziny, bo porozumienie między obiema tymi firmami z 2019 roku sprawiło już, że na rynek amerykański trafiły SPICE-1000 oraz SPICE-2000. Niedawne ogłoszenie jest więc rozszerzeniem tej ponad 2-letniej umowy, która najwidoczniej okazała się lukratywna i nic dziwnego, bo wykorzystuje już 18-letnie, sprawdzone w boju rozwiązania.

GPS nie jest wymagany do obsługi żadnego produktu z rodziny SPICE, co pozwala na działanie zarówno w różnych lokalizacjach, jak i w niekorzystnym środowisku. Poprzez rozszerzenie naszej umowy współpracy z Lockheed Martin, jesteśmy w stanie zaoferować kompletne portfolio produktów armii amerykańskiej – zapewniając wojskowym możliwość zwiększenia elastyczności prowadzenia misji – powiedział Alon Shlomi, wiceprezes Rafael Air to Surface Directorate.

Należące bezpośrednio do Rafael Advanced Defense Sysstems pociski SPICE są już bowiem wykorzystywane na świecie od 2003 roku i są wykorzystywane m.in. przez izraelskie lotnictwo. W praktyce są o tyle ciekawe, że pozwalają maksymalnie obciążyć F-16, czy F-15, zapewniając pilotowi możliwość wielokrotnego rażenia celów wszelakiego typu.