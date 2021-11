polsat box 4K – dekoder na miarę naszych czasów

Nie ulega wątpliwości, że telewizja przechodzi największą transformację od czasu pojawienia się więcej niż dwóch kanałów. Doskonale tę zmianę wyczuła i wdrożyła Grupa Polsat Plus – zastąpiła markę Cyfrowy Polsat nową – Polsat Box, a wraz z tą zmianą wprowadziła dekoder polsat box 4K, który przetestowaliśmy. To jedyny taki sprzęt w Polsce i duża zmiana w podejściu do telewizji satelitarnej czy kablowej IPTV.

Czym jest Polsat Box?

Na początek kilka słów wyjaśnienia, ponieważ wciąż Polsat Box jest nowością. Na początku września 2021 roku Grupa Polsat Plus przeprowadziła największy w swojej historii rebranding – zmianie uległy m.in. logotypy kanałów telewizyjnych, ale też co istotne nazwy najpopularniejszych usług. Cyfrowy Polsat to teraz Polsat Box i pod tą nazwą świadczone są usługi telewizji satelitarnej, telewizji kablowej IPTV czy telewizji internetowej OTT. Natomiast Ipla i Cyfrowy Polsat Go zmieniły się w Polsat Box Go (usługę płatną, będącą serwisem streamingowym i VOD, z którego wybranych treści – w ramach swoich pakietów TV – bezpłatnie i na różnych urządzeniach mogą też korzystać abonenci Polsat Box) oraz powstał zupełnie nowy serwis Polsat Go (z darmowymi treściami z reklamami).

polsat box 4K to pierwszy dekoder stworzony stricte z myślą o nowej generacji użytkowników platformy, a jednocześnie, tłumacząc na przykład osobom starszym, można powiedzieć, że to nowy dekoder Cyfrowego Polsatu, który teraz nazywa się Polsat Box i oferuje już jakość 4K. Czyli 4-krotnie wyższą rozdzielczość niż Full HD, a także szerszą paletę barw i inne zalety 4K UHD.

polsat box 4k – wyjmujemy z pudełka

Nowy dekoder jest jednocześnie topowym modelem w aktualnej ofercie Polsat Box, dlatego też, gdy otrzymałem go do testów, byłem zaskoczony wielkością pudełka. Sięgam pamięcią wstecz i nawet opakowania niektórych dekoderów Evo były sporych rozmiarów. Chlubnym wyjątkiem były opakowania EVOBOX Stream oraz EVOBOX IP. Tu dekoder jest naprawdę małych rozmiarów jak na sprzęt, który można wyposażyć w dysk zewnętrzny, ale co najważniejsze ma dualną funkcjonalność, a na pokładzie mamy właściwie trzy standardy łączności – DVB-S2 (odbiór telewizji satelitarnej), DVB-T2 (cyfrowa telewizja naziemna) oraz IPTV (port Ethernet oraz Wi-Fi w standardach 2,4/5 GHz). Nie zabrakło też portu USB oraz oczywiście wyjścia HDMI.

Generalnie zarówno obsługa HDD (operator zapowiada ją już wkrótce), jak i DVB-T2 (na razie dostępna jest telewizja DVB-T, a w przyszłym roku czeka nas aktualizacja do DVBT-2) są rozwiązaniami przyszłościowymi, na razie obsługi tych funkcji w interfejsie nie znajdziemy. Wrażenie jednak robi fakt, że Polsat Box zaoferował wszechstronny dekoder wyprodukowany w Polsce. Podoba mi się bardzo pomysł oferowania jednego pudełka dla wszystkich ofert i uwzględniającego przyszłe potrzeby platformy

Dekoder jest bardzo slim i jak przystało na współczesne urządzenie multimedialne jest bezgłośny. Nie ma też żadnego wyświetlacza, jedynie maleńką diodę. Ten minimalizm to duży atut tego sprzętu. Obserwując rynek urządzeń TV-SAT od 20 lat jestem pod niesamowitym wrażeniem tej ewolucji. Kiedyś w ofertach były olbrzymie dekodery i to firm trzecich, teraz mamy niewielkie pudełko, które w dodatku nie wymaga instalacji talerza (chyba, ze chcemy wykorzystać tryb satelitarny), by cieszyć się oglądaniem telewizji.

Jak działa funkcja Duo?

Zanim przejdę do opisu pilota czy interfejsu dekodera, przystanę właśnie na tej rewolucji, gdyż tak to trzeba nazwać. polsat box 4k jest dekoderem satelitarnym i IPTV jednocześnie, a podpisując umowę z operatorem, wybieramy pakiet TV a nie technologię i nie jest istotne, czy później będziemy korzystać z jednej, czy drugiej opcji. Musimy jedynie mieć na uwadze, że usługa telewizji kablowej IPTV działa na Internecie stacjonarnym Plusa, Netii lub Orange o prędkości minimum 8 Mb/s dla kanałów HD i 25 Mb/s dla treści 4K. To zawężenie do wybranych operatorów jest kwestią natury prawnej w Polsce. Ale pocieszające jest to, że oferta działa u najpopularniejszych dostawców internetu szerokopasmowego w Polsce.

Dlaczego to takie istotne? Wyobraźmy sobie sytuację – kupujemy ofertę Polsat Box, przedłużamy wcześniejszą umowę i korzystamy z dekodera polsat box 4K przy pomocy przewodu satelitarnego. Ale w międzyczasie robimy remont domu czy odświeżamy elewację budynku. Dekoder możemy przenieść w miejsce, gdzie nie mamy przewodu antenowego – wystarczy zasięg Wi-Fi i dostęp do internetu od jednego ze wspomnianych operatorów. Z elewacji budynku możemy zdemontować „talerz”. To „game changer” na rynku, to znak czasów. A cały rebranding Polsat Box sprawia, że operator w przyszłości, za 10 czy 15 lat, wcale nie musi świadczyć usług drogą satelitarną, ale wciąż będzie oferował usługi wideo czy szerzej „domowej rozrywki”.

Polsat Box reprezentuje tu bardzo zdrowe podejście do transformacji – robi to w sposób wręcz niezauważalny dla użytkownika. Z jednej strony to wciąż oferta do jakiej przyzwyczajeni są klienci, czyli dalej mają swoją telewizję satelitarną z ulubionymi kanałami. Z drugiej osoby lubiące technologiczne nowinki, przyzwyczajone czy też chcące zacząć konsumować treści wideo w nowoczesny sposób, mogą to robić i to wciąż pod banderą Polsat Box.

Polsat Box dostarcza klientom najnowsze rozwiązania na rynku, a jednocześnie ich edukuje i traktuje w najlepszy możliwy sposób, pokazując te nowoczesne rozwiązania. To jest coś, czego na naszym rynku nie było i to jest coś, co sprawiało, że najpierw HD, a później VOD, czy teraz 4K było dostępne jedynie dla dość wąskiej grupy osób podążających za nowoczesnymi rozwiązaniami. Często z zasobnym portfelem. Tu mamy nowoczesność dla wszystkich i gotowość na kolejne rozwiązania w przyszłości – dostęp do DVB-T2, połączenie ethernetowe i Wi-Fi, możliwość odcięcia się od satelity, usługa działająca też na urządzeniach mobilnych.

Pilot Bluetooth

Wróćmy jednak do aspektów technicznych i użytkowych samego dekodera, jak to na jego recenzję przystało. Nowoczesny dekoder, to także nowoczesny pilot – pilot Bluetooth. I o ile dekoder został wyprodukowany w Polsce to lekki i prosty pilot sprawia wrażenie dołożonego z innego zestawu. Ale jak udało nam się dowiedzieć, jest on dedykowany tej konkretnej usłudze oraz urządzeniu.

Na pilocie mamy przycisk mikrofonu, który jest nieaktywny, natomiast wkrótce ma się to zmienić. Może Polsat Box coś planuje, przez moment sobie nawet myślę, że to by było mocne uderzenie – synergia oferty Polsat Box z Amazon Alexa chociażby. Drugim takim przykładem jest przycisk symbolizujący dostęp do złącz (na wszystkich innych urządzeniach na rynku) – tu przenosi nas do ustawień.

Dzięki temu, że pilot korzysta z łączności Bluetooth jest szybki w reakcji i nie ma problemu z zasięgiem. Możemy mieć dekoder schowany w szafce RTV i swobodnie z niego korzystać bez nerwów. Dla wielu osób będzie to jakościowy przeskok. Pilot jest wygodny w chwycie, a wszystkie funkcyjne, gdy już je odkryjemy, są umieszczone w bardzo dogodnych miejscach.

polsat box 4K – pierwsze uruchomienie, użytkowanie i korzystanie

Podłączając dekoder do zasilania i portu HDMI w telewizorze, po chwili na ekranie ujrzymy widok, który posiadacze dekoderów EVOBOX oraz po części także starszych sprzętów wtedy Cyfrowego Polsatu już znają. Dla osób, które mają po raz pierwszy styczność z telewizją od Polsat Box to też nie będzie nic zaskakującego czy skomplikowanego. Proces konfiguracji jest czytelny. Istotne jest to, aby na tym etapie zdecydować, czy chcemy korzystać z satelity, czy właśnie telewizji IPTV. Na razie dekoder nie oferuje płynnego przejścia w trakcie użytkowania, potrzebny jest powrót do ustawień fabrycznych, ale ma się to w przyszłości zmienić. Generalnie trzeba pamiętać, że to całkiem nowy dekoder w ofercie Polsat Box i będzie on ewoluował zapewne w kolejnych miesiącach i latach. Ewidentnie widać, że czeka nas niejedna miła niespodzianka w postaci dodatkowych funkcji i usprawnień. Trzeba też przymknąć oko na pewne bolączki wieku dziecięcego. Jest dobrze, a będzie tylko lepiej.

Nawigacja po dekoderze jest podobna do tego, co widzieliśmy już przeszłości. Dla mnie największym plusem jest duży, czytelny font, który sprawia, że nawet dla osób starszych korzystanie z takich funkcji jak przewodnik po programach czy przeskakiwanie po kolejnych kanałach jest intuicyjne, proste i chce się z tego korzystać. W wielu dekoderach, wciąż oferowanych na rynku przez innych operatorów to tak nie działa i użytkownicy, zwłaszcza Ci starsi, ograniczają się do podstawowego oglądania telewizji.

Dekoder oferuje dostęp do telewizji lineranej, usługi CatchUP – czyli przewijania wybranych kanałów nawet do 7 dni wstecz oraz aplikacji Polsat Box Go. Mamy więc dekoder do telewizji, który nie wymaga dysku twardego do cofania programów, mamy też dodatkowo „nagrywarkę” w chmurze (tzw. nPVR). Ze względów licencyjnych nie działa ona na wszystkich kanałach, dlatego opcja dołożenia dysku twardego mimo wszystko mogłaby się pojawić, a skoro jest slot, to zapewne w przyszłości się pojawi. Jest też dostęp do wspomnianej aplikacji Polsat Box Go – z wybranymi treściami wideo ze swojego pakietu – serialami, filmami i programami, ale także produkcjami do wypożyczenia, PPV itd.

Dekoder oferuje dostęp do radia internetowego

Osobiście cieszy mnie fakt, że Polsat Box nie próbuje z tego dekodera zrobić kombajnu multimedialnego z dziesiątkiem aplikacji. To rozwiązanie dedykowane pod „świat Polsatu”, nowoczesne, ale skupione na jednej usłudze. Nie ma tu aplikacji typu Netflix – od tego jest Smart TV, po co to dublować i utrudniać użytkowanie dekodera.

Rozdzielczość 4K

Dekoder wspiera 4K – wreszcie w ofercie Polsat Box! Co więcej, znalazł się w niej m.in. kanał Eleven Sports 4K, a dodatkowe treści będą też dostępne w ramach platformy Polsat Box Go. Trzeba pamiętać, że na teraz i najpewniej na jeszcze długo, telewizja linearna nie jest i raczej nie będzie nośnikiem treści 4K w dużej ilości. To jest dodatek, bonus, który właśnie w tej klasycznej telewizji będzie głównie dostępny w treściach sportowych. I te wreszcie są i to jest świetna wiadomość dla posiadaczy nowoczesnych telewizorów i fanów sportu. Dodatkowo Polsat Box Go oferuje wypożyczalnie filmów w 4K i zapewne w Polsat Box Go coraz więcej treści premium również będzie pojawiać się w takiej rozdzielczości. 4K to przyszłość, ale też teraźniejszość, wszak większość telewizorów nabywanych w ostatnich 5 latach oferuje właśnie taką rozdzielczość – czas jej zasmakować także w ofercie Polsat Box.

Polsat Box 4K – pokazuje nową drogę telewizji

Nowy dekoder to ważny krok w świecie płatnej telewizji w Polsce. To krok nadający nowe tempo dla Grupy Polsat Plus. To sprzęt pokazujący, że operator nie składa broni w walce o zmieniającego się widza i sposób konsumpcji treści telewizyjnych. Sam sprzęt jest prosty, minimalistyczny i przygotowany na obsługę wszystkich nowoczesnych standardów. Widać też, że będzie ewoluował z każdym miesiącem. Jeśli zamierzacie skorzystać z oferty Polsat Box, to wybierzcie właśnie dekoder polsat box 4K, a jeśli macie 6 miesięcy lub mniej do końca umowy rozważcie wymianę właśnie na ten sprzęt.

Materiał powstał we współpracy z Grupą Polsat Plus