Oto specyfikacja mobilnego GeForce RTX 3080 Ti z GA103. Wyciek zdradza wszystko

O tej karcie wiedzieliśmy od dawna, ale dopiero dziś mamy solidne dowody na jej istnienie. W Geekbench pojawiła się bowiem dokładna specyfikacja mobilnego GeForce RTX 3080 Ti z GA103, który tradycyjnie będzie bazował na architekturze Ampere, a jego produkcją zajmie się Samsung z wykorzystaniem 8-nm procesu technologicznego.

Specyfikacja mobilnego GeForce RTX 3080 Ti, to już nie tajemnica. Wiemy co zaoferuje GA103

Jak już informowaliśmy wcześniej, mobilny GeForce RTX 3080 Ti będzie musiał przewyższyć możliwości desktopowej karty GeForce RTX 3070 Ti. Ta jest bowiem „przerobionym” na wersję mobilną wariantem mobilnej wersji GeForce RTX 3080 z procesorem GA104, który oferuje 6144 rdzeni CUDA oraz 16 GB GDDR6 na 256-bitowej magistrali. To nadal flagowa karta mobilna na rynku, ale długo na tym piedestale nie pozostanie, bo GeForce RTX 3080 Ti zaoferuje względem niej znacznie więcej.

Wspomniany wyciek nastąpił po szeregu przecieków na temat mobilnego GeForce RTX 3080 Ti, który jednak sprowadzał się do stwierdzenia tylko tego, że ten model istnieje. Nic więcej dotychczasowe plotki nie zdradzały, ale teraz w Geekbench pojawił się wpis z laptopem wyposażonym w Core 12. generacji Alder Lake-S oraz właśnie GeForce RTX 3080 Ti.

Zdradza on, że karta będzie posiadała 58 jednostek obliczeniowych, które z kolei mają do zaoferowania 128 CUDA. To z kolei przekłada się łącznie na 7424 rdzeni, czyli o całe 1280 więcej względem oferowanych przez GA104 w RTX 3080 6144 rdzeni CUDA. Obie karty występują jednak z 16 GB GDDR6 również na 256-bitowej magistrali, więc pod tym kątem nic się nie zmieniło.

Możemy być jednak pewni, że charakterystyczny dla mobilnego RTX zakres 80-150W nie będzie odpowiadał znacznie wydajniejszej wersji. Porównując wcześniejsze przeskoki, maksymalny pułap może sięgnąć nawet 180/190 watów. Warto wiedzieć, że GA103 będzie jego specjalnie zoptymalizowaną wersją, posiadającą TDP na poziomie do 200 W. Przewyższy z pewnością mobilnego RTX’a 3080, którego TDP sięga 150 W. Więcej poznamy już niedługo, a przynajmniej tak możemy zakładać, bo wedle plotek NVIDIA zaprezentuje te nowe mobilne karty podczas styczniowych targów CES 2022.