Windows i BIOS nie wykrywa dysku na Z690? Znamy rozwiązanie problemu

Nowa platforma to najwyraźniej również nowe problemy. Procesory Intela 12. już generacji oraz obecnie związane z nimi płyty główne z flagowymi chipsetami Z690, będące tymi jedynymi na ten moment do kupienia, dręczy mały błąd, który może jednak napsuć Wam sporo krwi. Dlatego też odpowiadamy na pytanie, dlaczego to, że Windows i BIOS nie wykrywa dysku na Z690 nie jest żadnym „błędem”, a po prostu konkretnym ustawieniem, które niektórzy z Was zapewne doskonale znają.

Opcja VMD sprawia, że nawet BIOS nie wykrywa dysku na Z690

Wielu z Was mogło stawić czoła scenariuszowi, w którym to po wpięciu do nowej platformy Z690 starego dysku SSD NVMe, ten jest „niewidzialny” zarówno dla systemu Windows, jak i BIOSu. Rozwiązanie tego problemu sprowadza się do opcji VMD, czyli nowej funkcji we flagowych konsumenckich produktach Intela, która jednak nie jest nowa na poletku HEDT czy serwerów. Ta, po ustawieniu na „Enabled”, czyli po jej włączeniu, uniemożliwia systemowi wykrycie dysków, co jest ponoć częstym przypadkiem w przypadku płyt z wczesną wersją BIOSu.

Obejście problemu? Dezaktywacja opcji VMD w BIOSie (ustawienie na „Disabled”), ale przecież z VMD powinniście korzystać, bo ta technologia związana z dyskami NVMe, przyspiesza ich działanie. W Windowsie 11 dodatkowo zapewnia jeszcze wyższą wydajność (niższe czasy ładowania) w grach, więc zabawa zdecydowanie jest warta świeczki.

Problem w tym, że ustawiając VMD na „Enabled”, w przypadku obecnych wersji BIOSów Z690, będziecie zmuszeni zadbać o zewnętrzny sterownik do pobrania ze strony producenta do konkretnego modelu. Ten musi zostać wgrany w okienku instalacji Windowsa (przy wyborze nośnika) w podobny sposób, jak robi się to przy dodawaniu do systemu m.in. dodatkowych sterowników RAID. Wtedy dysk powinien się Wam „pojawić”, a system bezproblemowo zainstalować.

To jednak nie koniec zabawy z VMD, bo musicie wiedzieć, że zainstalowany Windows działa tylko w tym trybie (włączonym/wyłączonym VMD), w jakim zostanie zainstalowany. Ewentualne zabawy w BIOSie czy aktualizacje zmieniające ustawienie, mogą sprawić, że Wasz dysk z systemem stanie się ponownie „niewidzialny”. Warto o tym wiedzieć, kiedy nagle platforma będzie sprawiała wrażenie, jakby Windows albo dysk uległ awarii. Wyjaśnienie tego problemu w wersji wideo znajdziecie powyżej, dzięki kanałowi Video Blog Tech.