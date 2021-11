Wyciekła wydajność Intel Core i7-12700H. Ryzen 5900HX może się schować

W serwisie Notebookcheck pojawiły się nowe informacje na temat możliwości jednego z nadchodzących wielkimi krokami na rynek mobilnego procesora Intel Alder Lake-P. Wedle oczekiwań te zadebiutują na targach CES 2022 na początku stycznia razem z 65-watowymi modelami Alder Lake-S, jak również jeszcze bardziej energooszczędnych Alder Lake-M. Zanim to jednak nastąpi, rzućmy okiem na wydajność Intel Core i7-12700H, czyli jednego z trzech ciekawych układów.

Zamieszanie z Alder Lake-P, czyli trzy procesory o tej samej liczbie rdzeni i wątków

Zanim przejdziemy do wyników Core i7-12700H w teście Cinebench R20 i R23, zajmijmy się rozwianiem wątpliwości co do pozycjonowania tego procesora na tle Core i7-12800H i Core i9-12900HK. Cała trójka posiada dokładnie tę samą konfigurację rdzeni oraz wątków, ale prezentuje sobą odmienne poziomy na rynku (widać to zwłaszcza pod kątem i9). Rynek mobilny w wykonaniu Intela rządzi się oczywiście własnymi prawami i ten przykład jest tego świetnym przykładem.

Całe trio ma do zaoferowania łącznie 14 rdzeni, z czego sześć z nich obsługuje wielowątkowość, bo są to rdzenie Performance na bazie architektury Golden Cove, a osiem pozostałych (Efficiency oparte na Gracemont) ma do zaoferowania tylko „po jednym wątku”. To daje łącznie 20 wątków. Jak więc Intel podzieli te układy i uzasadni różnice cenowe? Okazuje się, że po prostu poziomem TDP i zegarami, bo ponad 45-watowy Core i9-12900HK jest taktowany kolejno 2,9 i 5 GHz (bazowy/boost dla P-Cores), a omawiany dziś Core i7-12700K odpowiednio 2,7 i najpewniej 4,6 GHz (to jednak nie jest potwierdzone).

Wydajność Intel Core i7-12700H

Wedle serwisu Notebookcheck dane pochodzą z zamkniętych testów MSI i najpewniej dotyczą flagowego laptopa gamingowego firmy o nazwie GE76 Raider. W tym sprawdzianie możliwości Core i7-12700H procesor zdobył 689 punktów w jednowątkowym teście i 7158 punktów w teście wielowątkowym Cinbench R20. Z kolei wydajność Cinbench R23 opiewała na 18501 punktów z udziałem wielu wątków.

Powyższe zrzuty ekranu jasno wskazują, jak wydajność Intel Core i7-12700H prezentuje się na tle pozostałych procesorów, przewyższając nawet Threadrippera 1950X. Trudno się temu dziwić, patrząc na różnice w latach, ale tyczy się to również znacznie nowszego Ryzena 5900HX, względem którego ten procesor Intela jest o ~21% wydajniejszy w teście jednowątkowym i aż o 47% w teście wielowątkowym.