Po raz pierwszy żołnierze USA stawili czoła wrogim robotom w ramach ćwiczeń

Wzmianka o tym, że żołnierze USA stawili czoła wrogim robotom brzmi groźnie, czyż nie? Spokojnie jednak – wszystko miało miejsce w kontrolowanych warunkach i dotyczyło nie konfliktu zbrojeniowego, a rutynowych, tradycyjnych ćwiczeń. Z perspektywy przyszłości były one jednak arcyważne.

W pierwszych takich ćwiczeniach żołnierze USA stawili czoła wrogim robotom

Latające drony nie są jedynym zmartwieniem USA w myśl bezzałogowych i zautomatyzowanych lub zdalnie sterowanych sprzętów bojowych. Amerykańskie wojsko w razie ewentualnego konfliktu będzie też musiało stawić czoła zrobotyzowanym pojazdom naziemnym, czyli UGV (angielski akronim Unmanned Ground Vehicle). W rzeczywistości zagrożenie tego typu sięga aż 30. lat ubiegłego wieku i nieudanych sowieckich Teleczołgów, ale dziś ta technologia stała się na tyle zaawansowana, że staje się rzeczywistym zagrożeniem. Dlatego też po raz pierwszy w historii zrealizowano ćwiczenia, w których to żołnierze USA stawili czoła wrogim robotom.

Nie jest to wcale dziwaczny wymysł walki z czymś, co nie istnieje, bo w rzeczywistości największe mocarstwa świata i nawet te mniejsze, albo już posiadają albo dopiero co rozwijają swoje UGV. Przykładem tego jest Rosja i jej zdalnie sterowane czołgi Uran-9, które mają doczekać się testów na większą skalę w 2022 roku, czy Turcja, która ogłosiła zamiar rozwoju sprzętu tego typu. USA nie pozostaje w tym dłużne ze swoim MUTT, TerraMax, czy Ripsaw.

Tak się składa, że w niedawnych ćwiczeniach, w których to dwa UGV stały się wrogiem USA, były to jedynie standardowe maszyny użytkowe, ale stosownie zmodyfikowane. Jak podaje serwis Forbes, najpewniej były po prostu wspomnianym Multi-Utility Tactical Transport, czyli 2-tonowym UVG z napędem kołowym 8×8 od firmy General Dynamics. Zostały jednak przerobione na pojazdy „Project Origin”, czyli improwizowane roboty bojowe, które w przeszłości występowały z ciężkimi karabinami maszynowymi M2.50, średnimi karabinami maszynowymi M249, granatnikami Mk 19 i rakietami typu bazooka. Są wyposażone w różne czujniki do zdalnego celowania, a w tym kamery dzienne i nocne.

Podczas ćwiczeń te UGV pełniły funkcję strażniczą kluczowego skrzyżowania przez 36 godzin w trybie „cichym”, bo czerpiąc energię z pokładowych akumulatorów. Uwolniło je to całkowicie od sygnatury termicznej i generowanego hałasu, co znacznie utrudniło ich wykrycie. Pełniły straż nieustannie i bez żadnych spadków „skuteczności”, czego nie można byłoby powiedzieć, gdyby na pokładzie byli ludzie. Warto jednak wspomnieć, że za sterowanie UGV odpowiadało łącznie czterech operatorów, ale w znacznie bardziej komfortowych warunkach. Dodatkowo wykorzystano je do zablokowania strefy lądowania helikopterów i rekonesansu.