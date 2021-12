100 nowych dronów dla Wojska Polskiego. Co obejmuje program WIZJER?

Ministerstwo Obrony z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele, poinformowało o nowym zakupie dla Wojska Polskiego. Tak też Polska postawi kolejny krok w kierunku nowoczesnego wyposażenia swoich jednostek, bo w ciągu ostatnich kilku lat rynek różnego rodzaju UAV (Unmanned Aerial Vehicle) rozrósł się nie bez powodu. Tym razem poznaliśmy szczegółów 100 nowych dronów dla Wojska Polskiego.

Program WIZJER zakończy się dostawą aż 100 nowych dronów dla Wojska Polskiego

Już dziś (29 grudnia) Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zatwierdzi umowę na dostawę bezzałogowych systemów powietrznych, zaliczających się do klasy mini. Będzie to realizowane w ramach programu pod kryptonimem WIZJER, którego owoc sprowadzi się do dostarczenia aż 100 nowych dronów dla Wojska Polskiego. Nastąpi to jednak dopiero za kilka lat, bo terminy dostaw przewidziano na lata 2024-2027.

Za realizacje zamówienia będzie odpowiadać konsorcjum, na które składa się Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi w Łodzi oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi w Bydgoszczy. W praktyce umowa obejmie dostawę 25 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych wraz ze stosownym pakietem szkoleniowym i logistycznym.

Ministerstwo Obrony pozostawi jednak sobie furtkę na opcję dokupienia w ramach kontraktu SZS i CBT, czyli kolejno systemu do zarządzania szkoleniem i komputerowym systemem do szkolenia teoretycznego. Każdy z zestawów będzie jednak obejmował dokładnie cztery drony, co finalnie zapewni wspomniane 100 egzemplarzy. Oprócz tego zestaw obejmie naziemny terminal danych, przenośny terminal wideo i naziemną stację kontroli.

Z kolei same drony, zaliczające się do klasy mini przez swoją wielkość, będą posiadały przede wszystkim głowice optoelektroniczne. To one pozwolą im prowadzić działania w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT), kiedy już trafią w ręce wojsk lądowych i specjalnych. Do ich głównych zadań będzie należeć prowadzenie obserwacji, a w tym wykrycia, rozpoznania, identyfikacji i wskazywania współrzędnych obiektów.

Drony ma cechować niski współczynnik emisji hałasu, czas lotu przewyższający 3 godziny oraz zasięg operacyjny do 35 km. Będą startowały automatycznie z wykorzystaniem kompozytowej wyrzutni startowej oraz w razie potrzeby lądował automatycznie, wykorzystując przy tym spadochron oraz poduszkę powietrzną.