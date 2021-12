Amazon pokazał swoje nowe procesory Graviton3 do EC2 C7gQ

Coraz więcej firm zaczyna stawiać „na swoje” półprzewodnikowe układy i trudno się temu dziwić. Zapewniają sobie tym niezależność, ograniczenie kosztów licencyjnych, możliwość dostosowywania układów idealnie pod swoje wymogi oraz otwierają furtkę do potencjalnego biznesu. Amazon wiedział o tym nieco wcześniej względem wielu innych firm, które dopiero co wsiadają do „wagonu półprzewodnikowej niezależności”, dlatego możemy już poinformować nie o jego pierwszych układach, a po prostu kolejnych. Prezentacji doczekały się bowiem nowe procesory Graviton3 Amazonu do EC2 C7g.

Amazon uzupełni swoje usługi chmurowe o EC2 C7g. Te systemy napędzą nowe procesory Graviton3

Kontynuując działalność Amazon Web Services, firma stawia zarówno na własne systemy, jak i rozwiązania firm trzecich. Przykładem są nowe instancje serwerowe, w których działają procesory AMD EPYC trzeciej generacji, ale też również dosyć nowe EC2 C5g, których zasileniem zajmują się obecne procesory Graviton2 i procesory graficzne NVIDIA T4G.

Amazon już jednak teraz pozwala rzucić okiem „za kurtynę”, prezentując światu najważniejszy element systemu EC2 C7g, czyli zupełnie nowe procesory Graviton3. Wedle oficjalnych informacji, które podaje Amazon, Graviton 3 oferują znacznie wyższą wydajność w porównaniu z Graviton2. Wchodząc w szczegóły, odznacza się ponoć nawet dwukrotnie wyższą wydajność FPU w przypadku obciążeń naukowych i kryptograficznych, a na dodatek do trzech razy szybszy w przypadku obciążeń związanych z uczeniem maszynowym. To z kolei jasno sugeruje, dla kogo są przeznaczone te nowe instancje EC2 (Elastic Compute Cloud 2).

Szczegółów technicznych Amazon niestety nie ujawnił, ale wiemy, że Graviton3 jest wyjątkowy na poletku procesorów serwerowych. Premiera uczyniła go bowiem pierwszym, który korzysta z DDR5. W sieci znajdziemy też informacje (via HPC_Guru), wedle których zużywa do 60 procent mniej energii niż Graviton2, a przy tym zapewnia jednocześnie do 25 procent większą wydajność obliczeniową. Wykorzystuje ponoć architekturę Arm v9 i rdzenie Neoverse N2 Arm.