Najnowsza generacja Audi A4 przyłapana podczas testów drogowych. Doskonale ją zamaskowali

Na pierwszy, drugi i chyba nawet trzeci rzut oka trudno się nie pomylić i nie stwierdzić, że to obecna generacja A4, czyli B9. No ale na tym polega kamuflowanie testowanych aut nadchodzącej generacji, która w przypadku A4 będzie wyjątkowa. Z dwóch powodów.

Powodem numer jeden jest to, że nadchodząca generacja, czyli B10 będzie ostatnią generacją, w której A4 będzie można kupić w wersji z silnikiem spalinowym. Powiem więcej, sportowa odmiana tego modelu, czyli RS4 dostępna będzie albo w wersji hybrydowej, gdzie tradycyjny silnik V6 o pojemności 2,9 litra będzie wspomagany silnikiem elektrycznym (łączna moc ma wynosić 444 KM), albo w wersji elektrycznej, która będzie jednocześnie najmocniejszą odmianą w nadchodzącej generacji A4.

Drugim powodem wyjątkowości nadchodzącej generacji będzie wykorzystanie dwóch platform do jej produkcji. Wersje spalinowe (które i tak będą wspomagane elektrycznie i będą oferowane z układem mild-hybrid albo będą po prostu hybrydami plug-in) powstaną na platformie MLB, z kolei wersje elektryczne będą budowane w oparciu o nową platformę PPE, co jest skrótem od Premium Platform Electric.

Nowa platforma została opracowana wspólnie przez Audi i Porsche. Audi obiecuje, że między wersjami zbudowanymi na dwóch różnych platformach nie będzie zbyt wielu widocznych różnic. Nie licząc oczywiście akcentów podkreślających, że dana wersja jest elektryczna, no w tej kwestii akurat platforma nie ma nic do rzeczy.

Audi A4 B10 dostępne będzie w dwóch wersjach nadwozia

Tu akurat nie powinno być żadnego zdziwienia. Te dwie wersje nadwozia to oczywiście sedan i avant, czyli kombi, dokładnie takie, jakie uchwycono na prezentowanych w tym tekście zdjęciach. Jeśli przyjrzymy się im uważnie, widać trochę zmian w porównaniu do obecnej generacji. Linia dachu została nieco bardziej zaokrąglona, mniejszy grill stał się trochę mniejszy, co w połączeniu ze zwężeniem przednich reflektorów było chyba zabiegiem koniecznym, żeby powiększyć dolny wlot powietrza z przodu.

Domyślam się, że pod kamuflażem kryje się też bardzo ładna listwa LED, która łączy tylne lampy, ale mogę tylko zgadywać. Po dość niskim zawieszeniu i dwóch końcówkach rury wydechowej z tyłu wnioskuję, że testowana wersja to jedna z mocniejszych odmian. Może nawet hybrydowe RS4, chociaż patrząc na rozmiar zamontowanych tam tarcz hamulcowych to chyba nie jest RS4. Albo nie są to tarcze, które do RS4 powinny trafić.

Oprócz w pełni elektrycznej wersji RS4, Audi planuje też trochę bardziej cywilną odmianę elektryczną A4 E-tron, która ma być bezpośrednim konkurentem Modelu 3 Tesli i BMW i4.