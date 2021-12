Bioniczne oko przywraca wzrok. Czas na próby na ludziach

O Prima System zrobiło się głośno wiosną tego roku, kiedy to stojąca za tym projektem firma Pixium Vision zdobyła nagrodę HealthTech Award 2020. Teraz przyszła pora na dalsze postępy.

Prima System składa się z fotowoltaicznego substytutu fotoreceptorów i umożliwia jednoczesne korzystanie z centralnej protezy i obwodowego naturalnego widzenia. Takie rozwiązanie miałoby być przeznaczone dla osób z tzw. zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem.

Dzięki postępom w realizacji projektu powstał Phoenix99 Bionic Eye, czyli wszczepialny układ mający na celu przywrócenie pewnej formy widzenia pacjentom żyjącym z poważnymi zaburzeniami wzroku i ślepotą wywołaną chorobami degeneracyjnymi. Owe bioniczne oko składa się z dwóch komponentów i przeszło wszelkie dotychczasowe testy bezpieczeństwa. Oznacza to, że naukowcy związani z tym przedsięwzięciem będą teraz dążyli do rozpoczęcia prób na ludzkich pacjentach.

Dwa główne elementy tworzące to bioniczne oko, które podlegają wszczepianiu, składają się ze stymulatora przymocowanego do oka oraz modułu komunikacyjnego umieszczonego pod skórą za uchem. W czasie eksperymentów na owcach udało się potwierdzić, że ich organizmy przyjęły oba elementy. Poza tym, rany powstałe na skutek tego zabiegu dość szybko i skutecznie się goiły.

Co ważne, stwierdziliśmy, że urządzenie ma bardzo mały wpływ na neurony niezbędne do „oszukiwania” mózgu. Nie pojawiły się żadne nieoczekiwane reakcje ze strony tkanki wokół urządzenia i sądzimy, że może ono bezpiecznie pozostać na swoim miejscu przez wiele lat. Nasz zespół jest zachwycony tym niezwykłym rezultatem, który daje nam pewność, że będziemy dążyć do przeprowadzenia testów na ludziach.

Samuel Eggenberger