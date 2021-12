Przetestowano chińskie procesory Hygon C86 3185 na bazie architektury AMD Zen

Na kanale EJ Hardware na YouTube pojawił się ciekawy test, który przypomniał nam o relacji firmy AMD i THATIC zawiązanej w 2016 roku. Na jej mocy chińska firma uzyskała dostęp do architektury Zen, dzięki której mogła produkować własne procesory, co zaczęła realizować poprzez firmę o nazwie Hygon. Teraz poznaliśmy ich potencjał, bo na wspomnianym kanale pojawiło się nagranie, na którym przetestowano chińskie procesory Hygon C86 3185.

Dzięki AMD chińska firma może produkować „swoje Ryzeny”. Przykładem tego są procesory Hygon C86 3185

Trzeba zaznaczyć, że te procesory nie powstały wczoraj, bo premiery doczekały się w 2020 roku, ale nie słyszeliśmy przez naturę ich dystrybucji skupionej na rynku chińskim. Warto też wspomnieć, że Hygon C86, to cała rodzina, która składa się zarówno z procesorów konsumenckich, jak i tych profesjonalnych, bo przeznaczonych dla serwerów, których liczba rdzeni wynosi od 4 do 32. W rzeczywistości te CPU są fizycznie identyczne z procesorami AMD Ryzen i EPYC, ale choć powinny pasować do gniazd AM5 i SP3, to w większości przypadków procesory są lutowane bezpośrednio do płyty głównej.

To dodatkowo podkreśla powód, dla którego w przeszłości nie było o nich głośno. Poniższy materiał powstał zresztą nie na oficjalnie sprzedawanym sprzęcie, a najpewniej na podstawie wyciągniętej ze stacji roboczej W550-H30 płyty głównej z dwoma procesorami Hygon C86 3185 produkowanymi zgodnie z technologią 14 nm i na bazie architektury Zen.

Tutaj warto podkreślić, że jest bardzo, ale to bardzo podobny do Ryzena 7 1700X, bo również oferuje 8 rdzeni i 16 wątków oraz ten sam pokład pamięci cache (4/16 MB L2/L3). Największa różnica sprowadza się do taktowania, bo zamiast poziomu 3,8 GHz w trybie Boost, C86 3185 rozkręca się „tylko” do 3,4 GHz. Oba procesy cechuje wprawdzie ten sam poziom TDP (95 W), ale propozycja Hygon pobiera maksymalnie 70 W podczas pracy.

Sześciordzeniowy Ryzen 5 5600X okazał się wydajniejszy o prawie 97 i 135% kolejno w Cinebench R20 i R23 (test jednowątkowy), ale para Hygon C86 3185 przewyższyła jego wydajność w operacjach wielowątkowych (kolejno o 12 i 13%). Zdołała go również wyprzedzić w Blenderze i teście x264 HD Benchmark o odpowiednio 23 i 33%. Przegrała sromotnie w 3DMark (o 59%), ale w grach wypadała przyzwoicie w połączeniu z RTX 3080 Ti.

Tego typu testy można potraktować wyłącznie, jako ciekawostkę, ale porównanie wydajności idealnie wskazuje na to, jak AMD rozwinęło swoje procesory. W praktyce bowiem dwa procesory na bazie architektury Zen pierwszej generacji i 14 nm procesie technologicznym odpowiadają poziomowi jednemu nowoczesnemu (Zen3/7nm) i to z mniejszą liczbą rdzeni i TDP rzędu 65W.