Taniej i wydajniej, czyli Intel Core i7-12700F kontra Ryzen 7 5800X w Geekbench

Im bardziej zbliżamy się 4 stycznia, czyli konferencji m.in. Intela, na której doczekamy się prezentacji nowych procesorów tego producenta, tym więcej przecieków wpada w światło reflektorów. Tym razem mamy dla Was porównanie wydajności Intel Core i7-12700F z tym, co ma do zaoferowania Ryzen 7 5800X.

Intel Core i7-12700F kontra Ryzen 7 5800X. Spadek cen Ryzenów otrzymał właśnie kolejne wyjaśnienie

Jak to zawsze bywa, zanim przejdziemy do cyferek, zajmijmy się na moment przy naszych dwóch głównych bohaterach. Ryzen 7 5800X jest Wam zapewne doskonale znany. Kupicie go już za 1800 złotych i zapewnicie sobie dostęp do 16 wątków, dzięki 8 rdzeniom na bazie architektury Zen 3. Dodatkowo ten procesor wyróżnia się swoimi 32 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu i relatywnie niskim poborem mocy na poziomie 105 watów nawet pod najbardziej wymagającym obciążeniem, dzięki 7 nm procesowi technologicznemu. Taktowanie? Kolejno 3,8 i 4,7 GHz dla trybo podstawowego i turbo.

Czytaj też: Windows Terminal stanie się domyślną konsolą Windows 11. Przypominamy komendy, które warto znać

Z kolei procesor Intel Core i7-12700F, to tak jak Ryzen 7 5800X, praktycznie najwyższa półka wydajności, dzięki swojemu miejscu na podium. Na rynku można już kupić wprawdzie jego wersje -K, ale jest ona o dobre 89 dolarów droższa, a poziom pożeranej przez nią energii nie przekonuje każdego.

Core i7-12700F powinien więc być dla niego świetną alternatywą w cenie jakichś 1750 zł, choć oczywiście nieco mniej wydajną, oferując połączenie 8 rdzeni Performance z 4 rdzeniami Efficienci, co zapewnia łącznie 20 wątków. Ten procesor będzie odznaczał się dostępem do 25 MB pamięci L3, taktowaniem rzędu 2,1 GHz w trybie podstawowym i 4,9 GHz w trybie Boost. Z kolei jego maksymalny pobór mocy turbo szacuje się na poniżej 150 W.

Czytaj też: Wczesne recenzje nowych Intel Core sugerują kłopoty dla AMD. Nawet w kwestii TDP

W tym teście w Geekbench procesor Intel Core i7-12700 został przetestowany na płycie głównej ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WiFi D4 z 32 GB pamięci DDR4-3200. Niestety systemem operacyjnym był nadal Windows 10, a jego plan zasilania ustawiono na zrównoważony, co obniżyło jego ogólną wydajność. Powinniśmy więc patrzeć na nią z przymrużeniem oka, bo z pewnością nie przedstawia najwyższego możliwego wyniku wydajności w Geekbench.

Reklama

Czytaj też: Energooszczędny Intel Core i5-1250P na poziomie Ryzen 7 5800X? Kolejny test wyciekł

Tak więc, Intel Core i7-12700F uzyskał 1849 punktów w teście jednowątkowym i 11277 punktów w wielowątkowym. Szybki rzut oka na wpisy z udziałem Ryzen 7 5800X wyjaśnia, skąd wzięły się niedawne cięcia cen tego procesora z poziomu 2000-2200 zł na poziom 1800-2000 zł. Ta nowa i7 przewyższa go bowiem zarówno w operacjach jednowątkowych, jak i wielowątkowych o średnio 10%, więc pozostaje mieć tylko nadzieje, że ceny całej platformy nie zawyżą płyty główne, choć na to się nie zapowiada.