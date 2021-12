Nigdy wcześniej nie zaobserwowano planety wokół tak masywnej gwiazdy. Aż do teraz

Egzoplaneta b Centauri b krąży wokół dwóch gwiazd tworzących układ podwójny zwany b Centauri. Jest on najbardziej masywnym układem podwójnym, na terenie którego wykryto planetę pozasłoneczną.

Przy odległości 325 lat świetlnych, która oddziela go od Ziemi, został on zaobserwowany z wykorzystaniem Bardzo Dużego Teleskopu. Wspomniana b Centauri b orbituje wokół swoich gospodarzy w odległości 100-krotnie większej niż dystans pomiędzy Jowiszem i Słońcem. Przez długi czas sądzono, iż planety w ogóle nie mogą istnieć wokół tak masywnych i gorących gwiazd.

Teraz wiemy natomiast, że było to nieprawdą. Wspomniany układ podwójny jest również nazywany HIP 71865 i ma masę nawet 10-krotnie większą od masy Słońca. O tym, jak niesamowite jest odkrycie dokonane przez astronomów związanych z Europejskim Obserwatorium Południowym niech świadczy fakt, że jak do tej pory nie udało się zaobserwować planety krążącej wokół gwiazdy, która miałaby masę ponad trzykrotnie większą od Słońca.

Większość masywnych gwiazd cechuje się niezwykle wysokimi temperaturami. Nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ układ b Centauri składa się z gwiazdy ponad trzykrotnie gorętszej od naszej. Za sprawą wysokich temperatur obiekt ten, sklasyfikowany jako gwiazda typu widmowego B, emituje duże ilości promieniowania ultrafioletowego i rentgenowskiego.

Odległość planety pozasłonecznej b Centauri b od swoich gwiazd jest 100-krotnie większa niż w przypadku Słońca i Jowisza

Szczegóły w tej sprawie zostały przedstawione na łamach Nature i sugerują, że b Centauri b jest wcale nie mniej ekstremalna niż jej gospodarze. Przy masie niemal 11-krotnie większej od masy Jowisza, opisywana egzoplaneta jest jedną z najbardziej masywnych znanych nauce. Na tym jej nietypowość się nie kończy, ponieważ jej orbita jest niezwykle szeroka. Jak bardzo? W pewnych momentach oddala się od układu podwójnego gwiazd na odległość około 100 razy większą niż ta, która dzieli Jowisza i Słońce. Być może to właśnie ten dystans sprawia, że b Centauri b jest w stanie przetrwać na orbicie wokół tak masywnego duetu.

Obie tworzące ten układ gwiazdy mają łączną masę 10-krotnie przekraczającą masę Słońca. Są przy tym zaskakująco młode i mają zaledwie około 15 milionów lat. Ze względu na niewielką odległość oddzielającą je od siebie początkowo astronomowie uznali, iż mają do czynienia nie z dwoma, lecz jednym obiektem. Biorąc pod uwagę stosunek masy b Centauri b (planeta) do b Centauri (układ podwójny), który jest podobny jak w przypadku Jowisza i Słońca, autorzy badań zaproponowali możliwe wyjaśnienie tego, jak doszło do uformowania tej egzoplanety. Być może zrodziła sięona bliżej układu podwójnego i dopiero później doszło do jej przesunięcia na bardziej odległą orbitę.