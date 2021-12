Patrol Mountain pokazał trzeci elektryczny rower górski. Co potrafi E-Five eMTB?

Patrol Mountain uzupełniło właśnie swoją ofertę elektrycznych rowerów o wyjątkowy dla niej model. Chociaż firma ma już doświadczenie ze MTB, czyli elektrycznymi rowerami górskimi, bo do tej pory miała w ofercie dwa modele, to ujawniony niedawno E-Five różni się od nich na tyle, aby zachęcić do marki nowych klientów. Ceny pozostają jednak ciągle nieznane.

Elektryczny rower górski Patrol E-Five eMTB doczekał się prezentacji

Żeby zrozumieć fenomen stojący za E-Five od Patrol Mountain musimy wspomnieć o modelu E-Six oraz E-Zero. To również elektryczne rowery górskie, ale znajdujące się na dwóch całkowicie różnych od siebie poziomach. Podczas gdy E-Six, to typowy przykład roweru enduro z myślą o zjazdach z najtrudniejszych tras, E-Zero poszedł w bardziej wszechstronną stronę, jako hardtail, czyli model porzucając tylny system amortyzacji.

Patrol Mountain wskazuje, że E-Five dostępny w dwóch wariantach, bo podstawowym i „S”, został zaprojektowany z myślą o rowerzystach, poszukujących jednośladu do podbijania szlaków. Zamiast przerabiać wspomniane dwa modele, firma stworzyła E-Five od podstaw, gwarantując mu cztery wielkości ramy (S, M, L, XL), w której nie zabrakło zastosowania włókna węglowego.

Będąc rowerem eMTB przeznaczonym do jazdy po szlakach, chcieliśmy, aby Patrol E-Five wypełnił lukę pomiędzy naszym wszechstronnym E-Zero a rowerem enduro E-Six. Dzięki geometrii regulowanej za pomocą systemu Flip-Chip, stworzyliśmy rower, który pasuje do wielu różnych rowerzystów. Ten system zmienia E-Five z łagodnego i spokojnego roweru do pokonywania kolejnych kilometrów w napędzany grawitacją rower do jazdy w terenie – czytamy w ogłoszeniu firmy.

Przechodząc do specyfikacji, Patrol E-Five obejmuje 130-mm amortyzator tylny oraz 150-mm widelec Fox. Po stronie napędu łączy bez względu na wersję silnik Shimano Steps DU-EP800 i akumulator tej samej firmy o pojemności 630 Wh. Łańcuch owija się wokół 12-calowej kasety, a za hamowanie odpowiadają hamulce hydrauliczne. Wspomniany wariant S zapewnia rowerowi E-Five przede wszystkim osprzęt wyższej klasy, choć o tych samym podstawowych możliwościach.