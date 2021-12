Elektryczny rower Zoomo One ma przyspieszyć odejście od spalinowych pojazdów dostawczych

Z trwającej na rynku „elektrycznej rewolucji” korzystają nie tylko firmy samochodowe, czy te zajmujące się rozwojem ekologicznych elektrowni, które generują elektryczność ze źródeł odnawialnych. Przez ostatnie lata na rynku przybyło również wielu producentów BEV (pojazdów elektrycznych z akumulatorami) mniej okazałych gabarytów i skupionych na transporcie osobistym. To z czasem przyjęło się też na rynku profesjonalnym i tak też dziś obok elektrycznych vanów-dostawczaków debiutuje elektryczny rower Zoomo One, mający zapewnić firmom ekologiczny sposób realizowania dostaw bezpośrednio do klientów.

W dobie elektrycznej rewolucji wszędzie próbuje wpychać się elektryczne pojazdy. Zwłaszcza eBike

Za Zoomo One odpowiada producent rowerów elektrycznych Zoomo z Sydney. Ten zaprezentował właśnie ten model specjalnie z myślą o rynku amerykańskim, podkreślając, że swoją premierę zaliczy dopiero w 2022 roku. Chociaż będzie niedostępny dla firm z Europy, dobrze jest śledzić poczynania modeli tego typu, bo to, co przyjmie się w USA, z pewnością dotrze „do nas” po pewnym czasie. Tym razem wszystko rozbija się o trend wykorzystywania elektrycznych jednośladów przez kurierów.

Czytaj też: Orbea rozszerzyła ofertę o elektryczny rower górski Rise H. To najlżejszy eMTB z aluminiową ramą

Zoomo One będzie końcem motorowerów spalinowych. To prawdziwy przełom w sektorze, który wypiera hałaśliwe i zanieczyszczające środowisko motorowery oraz zapewnia najbardziej zrównoważony sposób dostarczania dużych paczek – a wszystko to w ramach 10-minutowych ram czasowych dostawy. Jesteśmy u progu rewolucji pojazdów elektrycznych na całym świecie, a Zoomo One będzie kluczowym katalizatorem w napędzaniu tej zmiany. Zoomo One będzie oczywistym, inteligentnym zamiennikiem dla mniejszych, spalinowych pojazdów na naszych drogach – powiedziała prezes i współzałożycielka australijskiej firmy, a także była dyrektor wykonawcza Deliveroo, Mina Nada.

Co ma do zaoferowania elektryczny rower Zoomo One?

Elektryczny rower Zoomo One został zaprojektowany w celu zachęcenia firm kurierskich do porzucenia motorowerów spalinowych na rzecz bardziej ekologicznej alternatywy. Oczywiście ebike nie zastąpi tradycyjnych ciężarówek w realizowaniu dostaw między miastami, czy na poziomie miasto-wieś, ale w centrach miast powinien sprawdzić się nawet lepiej względem nich. Ba, nawet względem samych motocykli, dzięki możliwości korzystania z pasów dla rowerzystów.

Czytaj też: Trzy nowe elektryczne rowery od Himiway. EBike Zebra, Cobra i Big Dog w szczegółach

Problem w tym, że Zoomo nie ujawniło zbyt wiele szczegółów na temat specyfikacji napędu. Wiemy tylko tyle, że Zoomo One sięgnie po mniej wymagający w myśl konserwacji pasek z włókna węglowego zamiast konwencjonalnego łańcucha i że to od firm będzie zależeć wybór między klasą 2 lub 3 dla wspomagania do kolejno 32 lub 45 km/h. Zasilaniem silników w tylnej piaście zajmie się akumulator w dolnej części ramy o pojemności 1 kWh wzwyż, co ma zapewnić odpowiednio poziom energii na cały dzień roboczy.

Po stronie wyposażenia elektryczny rower Zoomo One posiada osprzęt do łączności mobilnej, co umożliwia zarówno zdalne monitorowanie, jak i śledzenie GPS. Na pokład może przyjąć do 58 kg przesyłek (40 kg z tyłu i 18 kg z przodu) w różnego rodzaju skrzynie dostawcze, dzięki elastycznym opcjom montażu dodatkowego osprzętu transportowego.

Czytaj też: Elektryczny rower miejski z zasięgiem 200 km? To obiecuje City Pro od Addmotor

Resztę osprzętu uzupełnia przedni widelec i tylny amortyzator sprężynowy, 24-calowe kołach z oponami Schwalbe Big Ben, błotniki, hydrauliczne hamulce tarczowe „klasy motocyklowej”, czy zintegrowane oświetlenie LED. Ceny za egzemplarz Zoomo One zaczną się od 4000 dolarów, ale jak to ze sprzętem „dla firm” bywa, kwestia ceny jest zależna od samych zamówień.