Elektryczny rower typu cruiser dla dwojga. Oto Cafe Cruiser od Ride1Up

Rowery typu cruiser w nowej, elektrycznej erze dla pojazdów wszelakiej maści, to wyjątkowe przykłady jednośladów o wyrazistej stylistyce. Na rynku nie znajdziemy ich wiele, a jeśli już, to w bardzo wysokich cenach, co postanowiła zmienić firma Ride1UP, prezentując swój nowy elektryczny rower Cafe Cruiser. Na tle konkurencji ten model mimo stosunkowo niskiej ceny promocyjnej rzędu 1595 dolarów, łączy w sobie i oferuje naprawdę wiele, a obecnie jest dostępny w formie przedsprzedaży.

Firma Ride1Up rozszerzyła swoją ofertę o elektryczny rower Cafe Cruiser

Dla Ride1Up z Kalifornii Cafe Cruiser jest pierwszym takim modelem w ofercie. Zdecydowanie pozwoli firmie poszerzyć grono swoich klientów o tych, którzy nie tylko pragną jednośladu do miejskich przejażdżek, ale też czegoś z myślą o rekreacyjnych przejażdżkach. Stąd ten charakterystyczny styl cruisera w wydaniu z ramą step-through lub step-over oraz geometria ramy, wymuszająca bardziej wyprostowaną i tym samym wygodniejszą pozycję jazdy.

Czytaj też: Elektryczny rower miejski z zasięgiem 200 km? To obiecuje City Pro od Addmotor

W oczy od razu może się Wam rzucić zakrzywiona stosownie na boki kierownica, solidne 3-calowe opony „balonowe” (elastyczne i niskociśnieniowe opony pneumatyczne), które zapewniają lepszą amortyzację. O wygodę dba zresztą również przedni hydrauliczny widelec Mozo o skoku 80 mm i amortyzowane siodełko, bezpieczeństwo zwiększa zintegrowane oświetlenie i hydrauliczne hamulce tarczowe, a ubrania rowerzystów od błota uchronią błotniki. Z kolei aspekt utylitarny sprowadza się do samego bagażnika na tyle.

Czytaj też: Najnowszy Luna Cycles X2, to wyjątkowy elektryczny rower do Enduro

Elektryczny rower Cafe Cruiser radzi sobie z obciążeniem do 136 kilogramów, a bagażnik z maksymalnie 59 kilogramami. W wersji z siodełkiem rowerzysta może zabrać na przejażdżkę osobę towarzyszącą, o której bezpieczeństwo i komfort zadba przezroczysta osłona tylnego koła i zestaw rozkładanych podpórek. Jednak dzięki systemowi Ride1Up Connect+, bagażnik tego ebike może stać się miejscem również na akcesoria pokroju fotelika dziecięcego, czy specjalnych pojemników na przewożone produkty.

Czytaj też: Elektryczny rower Zoomo One ma przyspieszyć odejście od spalinowych pojazdów dostawczych

Po stronie układu napędowego możecie liczyć na ośmiobiegową przerzutkę Shimano, łańcuch i połączenie 750-watowergo silnika w piaście tylnej z akumulatorem o pojemności 720 Wh (48V/15Ah). Przez to w USA klienci mogą liczyć na wspomaganie (Cafe Cruiser wykorzystuje czujnik kadencji) i rozpędzanie z wykorzystaniem dźwigni przepustnicy do prędkości maksymalnej 45 km/h oraz zasięg 50-65 km na jednym ładowaniu.