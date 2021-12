Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36

G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 to pierwsze pamięci nowej generacji, które otrzymałem do recenzji. Jak wypadną one w testach?

Specyfikacja G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36

Pamięci zapakowane są w klasyczne pudełko, w którym tak naprawdę nic nie ma. Warto jednak zwrócić uwagę na gwarancję, która jest dożywotnia.

Testowany sprzęt działa z taktowaniem 5600 MHz i opóźnieniami CL 36-36-36-76. Jak zawsze producent przygotował tez inne wersje pamięci, w tym z opóźnianiami CL 40 czy modele 6000 MHz. Do testów otrzymałem model 2x 16 GB i tutaj na razie nie ma innych konfiguracji.

Czytaj też: Test pamięci DDR4 Goodram IRDM RGB 2x 8 GB 3600 MHz CL18

Tutaj zazwyczaj był screen z programu Thaiphoon Burner, ale niestety nie działa on jeszcze poprawnie z tymi pamięciami. Kości pracują z napięciem 1,20 V, czyli mniejszym niż DDR4. Ich wysokość wynosi ok. 44 mm, więc nie są one wysokie jak na moduły z podświetleniem. Kości obsługują profil XMP 3.0, więc nie ma problemów z ich szybkim ustawieniem w BIOS. Działają one także przy Gear 2 – Gear 1 zgodnie z oczekiwaniami nie pozwalało na uruchomienie platformy. Dodatkowo mamy też dwa wolne miejsca na nasze własne profile. Za same kości odpowiada też Samsung.

G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 wyglądają znakomicie. Czarny radiator (jest też srebrna wersja) w połączeniu z podświetleniem zdecydowanie może przypaść do gustu. W obudowie z oknem będzie więc całość na pewno się wyróżniała. Podświetleniem możecie też sterować poprzez oprogramowanie producentów płyt głównych.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Maximus Z690 Apex Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36

Testy przeprowadziłem po włączeniu profilu XMP w BIOS. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów. W AIDA64 sprawdziłem wydajność w 4 dostępnych benchmarkach.

W dalszym etapie sprawdziłem wydajność w 3DMark Fire Strike oraz Time Spy. Wykorzystałem także cztery gry działające w rozdzielczości 1920 x 1080. W Total War Saga: Troy wybrałem benchmark Siege i ustawienia Ultra. Far Cry 6 to również test wbudowany i ustawienia Ultra. W Civilization VI ponownie ustawienia to ultra i wybrałem benchmark graficzny. W przypadku Shadow of the Tomb Raider ustawienia to Najwyższe, a testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku.

Różnice w stosunku do pamięci 4000 MHz CL18 (Gear 1) nie są jakieś wybitnie wysokie. W programach są one minimalne (oprócz AIDA64 i 7-zip), w grach widać już większą przewagę DDR5, choć nadal nie jest ona jakoś wybitnie wielka.

Podkręcamy G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36

OC wykonałem po podniesieniu napięcia VDD i VDDQ do 1,30 V i przy zachowaniu fabrycznych opóźnień. W programach typu Cinebench R23, AIDA64 czy Corona stabilne było 6400 MHz, ale niestety w grach wyrzucało do pulpitu. Po zejściu do 6200 MHz pamięci działały już w pełni stabilnie we wszystkich programach czy grach.

We wszystkich testach widać zysk z OC, który nie jest wybitnie wielki, ale na pewno występuje. Ponieważ w tym przypadku podkręcanie jest naprawdę proste więc bez większych problemów możecie zyskać na wydajności.

Czytaj też: Test pamięci DDR4 PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18

Test G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 – podsumowanie

G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 to z pewnością ciekawe pamięci DDR5, które dobrze sprawdzą się z odpowiednią platformą. Dodatkowo bardzo dobrze wyglądają i w obudowie z oknem z pewnością będą się wyróżniały. Kości mają profil XMP, które bez problemów zadziałał na płycie obecnej w platformie.

Sama wydajność jest wyższa od DDR4, ale nie są to jakieś wybitnie wielkie różnice. Najbardziej widoczne są one w grach, gdzie rzeczywiście można zyskać sporo fps i programach typu AIDA64 czy 7-zip. Tutaj z pewnością sporą zasługą jest taktowanie 5600 MHz przy CL36, podczas gdy konkurencja często oferuje kości 5200 MHz CL38. Warto też zwrócić uwagę na możliwości OC, bowiem naprawdę łatwo możecie zyskać dodatkowe 600 MHz.

Kłopotem jest tylko cena. G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 znalazłem jedynie na popularnym serwisie aukcjowym w cenie 2650 zł i to z większymi opóźnieniami. Biorąc pod uwagę ceny DDR4 i przewagę DDR5 kompletnie nie warto płacić takich kwot. Pamiętajcie jednak, że aktualnie dostępność pamięci DDR5 jest bardzo niska i z pewnością niedługo zostanie ona zwiększona, co spowoduje znaczny spadek cen. Jeśli więc koniecznie chcecie zbudować platformę opartą o pamięci DDR5 (jeśli zależy Wam na topowej płycie głównej to i tak wyjścia nie macie) to polecam wybór testowanych kości.