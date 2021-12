Test pamięci DDR4 PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18 to ciekawe pamięci RAM, które dodatkowo działają w trybie Gear 1 na płycie Z690. Na jaką wydajność możemy liczyć?

Specyfikacja PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18

Pamięci otrzymałem zapakowane w standardowym pudełku – nie otrzymujemy wraz z nimi niczego więcej. Gwarancja wynosi 10 lat, czyli mamy trochę inne podejście od konkurencji, która często udziela jej dożywotnio.

Testowane kości pracują z taktowaniem 4000 MHz i opóźnieniami CL 18-22-22-42-64. W sprzedaży są jeszcze inne konfiguracje, więc warto zobaczyć co dany sklep oferuje. DO testów otrzymałem też zestaw 2x 8 GB i tutaj również w sprzedaży są zestawy np. 2x 16 GB (choć może o innych parametrach).

Kości PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18 pracują z napięciem 1,35 V. Wysokość wynosi 47 mm, więc tutaj musicie się upewnić, że nie będzie konfliktu z chłodzeniem procesora czy chłodnicą zamontowaną na górze obudowy. Do dyspozycji mamy też jeden profil XMP, który bez problemów zadziałał na płycie ASRock Z690 Steel Legend. Co ważne wybrany tryb Gear to 1, więc zdecydowanie możecie liczyć na bardzo dobrą wydajność. Za kości pamięci odpowiada Hynix.

Testowane pamięci wyglądają naprawdę dobrze. Podświetlenie będzie widoczne w obudowie z oknem, a kolorami możecie sterować poprzez oprogramowanie producenta płyty głównej. W moim przypadku działało to bez zarzutów. Z podświetleniem dobrze tez komponuje się czarny radiator.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 360RH Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z690 Steel Legend Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18

Testy przeprowadziłem po włączeniu profilu XMP w BIOS. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów. W AIDA64 sprawdziłem wydajność w 4 dostępnych benchmarkach.

W dalszym etapie sprawdziłem wydajność w 3DMark Fire Strike oraz Time Spy. Wykorzystałem także cztery gry działające w rozdzielczości 1920 x 1080. W Total War Saga: Troy wybrałem benchmark Siege i ustawienia Ultra. Far Cry 6 to również test wbudowany i ustawienia Ultra. W Civilization VI ponowanie ustawienia to ultra i wybrałem benchmark graficzny. W przypadku Shadow of the Tomb Raider ustawienia to Najwyższe, a testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku.

Wydajność pamięci jest bardzo dobra, wyższa od wcześniej testowanych 3600 MHz. Dzięki działaniu na Gear 1 możecie liczyć na wysokie wyniki w różnych testach, także w grach. Warto więc rozważyć takie pamięci pod platformę Z690.

Podkręcamy PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18

OC dokonałem po podniesieniu napięcia do 1,5 V. Przy włączeniu Gear 1 i zachowaniu fabrycznych opóźnień niestety nic więcej nie udało się osiągnąć. Przy Gear 2 stabilne było tylko 4200 MHz. Natomiast jeśli do tego dodamy lekkie zwiększenie opóźnień do 19-25-25-45 to udało mi się uzyskać stabilne 4600 MHz. Wyniki takiej konfiguracji znajdziecie poniżej.

Tak naprawdę jedyny zysk widać w testach AIDA64 Extreme, w grach niestety może być trochę słabiej niż przy 4000 MHz CL18 Gear 1, więc samo OC na platformie z Gearami może tak naprawdę nie mieć sensu.

Test PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18 – podsumowanie

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18 kupicie za ok. 490 zł. Są to więc jedne z tańszych pamięci DDR4 o takich parametrach na dodatek z dobrze prezentującym się podświetleniem. W testach wypadły one bardzo dobrze i świetnie sprawdzają się z wydajną platformą. Co więcej na ASRock Z690 Steel Legend domyślnie działały one przy Gear 1. Pamięci po zwiększeniu opóźnień i podniesieniu napięcia podkręcicie do 4600 MHz, ale wymaga to przejścia na Gear 2, co niekoniecznie przełoży się na wyższą wydajność.

Generalnie jednak jeśli szukacie 16 GB pamięci 4000 MHz z podświetleniem to warto wziąć pod uwagę testowane kości. Bardzo dobrze sprawdziły się one w praktyce więc przyznaję im dwa wyróżnienia: