Tak brzmi Ganimedes. Sonda Juno nagrała odgłosy księżyca Jowisza

Sonda Juno od pięciu lat znajduje się na orbicie największej planety Układu Słonecznego, czyli Jowisza. Jak poinformowali naukowcy związani z tą misją, niedawno udało jej się uwiecznić odgłosy jednego z jego księżyców, Ganimedesa.

Trwające około 50 sekund nagranie powstało w oparciu o dane zebrane podczas bliskich przelotów obok Ganimedesa, które miały miejsce 7 czerwca 2021 roku. Właśnie wtedy w ruch poszedł instrument Juno Waves, który operuje na falach radiowych, które powstają w magnetosferze Jowisza. Odpowiednio je dostrajając i przesuwając do zakresu audio, naukowcom udało się odtworzyć dźwięki występujące w pobliżu Ganimedesa.

Ten ostatni jest nie byle jakim obiektem, ponieważ przysługuje mu miano największego księżyca Układu Słonecznego. Kiedy Juno znajdowała się rekordowo blisko Ganimedesa , co miało miejsce w czasie 34. przelotu wokół Jowisza – odległość dzieląca ją od tego księżyca wyniosła 1038 kilometrów. Poruszała się wtedy z prędkością wynoszącą 67 000 kilometrów na godzinę.

Jak zauważa Scott Bolton z Southwest Research Institute, uważne wsłuchanie się w dźwięki nagrania umożliwia usłyszenie nagłego przejścia na wyższe częstotliwości, które następuje w okolicach połowy materiału. Taka zmiana jest najprawdopodobniej związana z przemieszczeniem się sondy w inny obszar magnetosfery Ganimedesa.

Ganimedes jest największym księżycem całego Układu Słonecznego

Jack Connerney z Goddard Space Flight Center jest szefem zespołu badawczego związanego z magnetometrem Juno. Wraz ze współpracownikami stworzył on najbardziej szczegółową mapę pola magnetycznego Jowisza. Powstała ona w oparciu o dane zebrane w czasie 32 przelotów sondy wokół giganta naszego układu.

Mając do niej dostęp astronomowie mają okazję do lepszego poznania Wielkiej Niebieskiej Plamy, czyli anomalii magnetycznej występującej w obrębie równika Jowisza. Okazało się, że w ciągu pięciu lat misji Juno doszło do zauważalnych zmian w polu magnetycznym tej planety. Z kolei Wielka Niebieska Plama przesuwa się na wschód z prędkością około 4 centymetrów na sekundę. Wykonanie pełnego okrążenia powinno zająć jej około 350 lat.