Czy doczekamy się wersji GeForce RTX 2060 12GB Founders Edition?

Przed kilkoma dniami informowaliśmy, jak to NVIDIA dała plamę z GeForce RTX 2060 12GB, ujawniając to odświeżenie karty poprzedniej generacji na swojej oficjalnej stronie. Ta jasno zdawała się wskazywać, że GeForce RTX 2060 12GB trafi na rynek w wersji Founders Edition, ale okazało się, że jednak nie możemy na to liczyć.

NVIDIA zaprzecza wersji GeForce RTX 2060 12GB Founders Edition

Dla przypomnienia, GeForce RTX 2060 12GB ma zadebiutować już jutro (07.12) i ponoć trafić nawet od razu do sprzedaży w „dobrych” cenach. Trudno jednak wierzyć tym przeciekom, bo każdy widzi i każdy pamięta, jak dokładnie wyglądała każda kolejna premiera nowych modeli GPU przez ostatnie miesiące. W teorii ratunek od niskiej dostępności i wygórowanych cen miał przybywać wiele razy, a w praktyce nie przybył nigdy.

Cena tego odświeżenia ma „odwzorować charakter premium karty”, co oznacza, że powinna wynosić (przynajmniej jeśli idzie o cenę MSRP) między 350, a 400$ (1200-1450 zł), patrząc na to, że początkowe MSRP RTX 2060 wynosiło 349$, a wariantu RTX 2060 SUPER 399$. Ma to sens, bo tak się składa, że GeForce RTX 2060 12GB będzie czymś pomiędzy, łącząc procesor graficzny wariantu SUPER (2176 rdzeni CUDA, 64 RT i 136 Tensor) z 12 GB pamięci GDDR6 o transferze 14 Gb/s, ale na 192-bitowej magistrali przeniesionej z podstawowego modelu.

Co ciekawe, TBP (Total Board Power) tej karty ma wynieść 185 watów, czyli najwięcej z całego trio, bo o 25 W więcej względem oryginału i o 10 W więcej w porównaniu do wydania SUPER. Ten wzrost jest spowodowany nie tyle magistralą (ta pozostała przecież bez zmian), jak również nie zegarami (ten Boost ciągle sięga 1650 MHz), a przede wszystkim dodatkowymi układami pamięci, co w ciekawy sposób ukazuje wpływ pamięci VRAM na pobieraną energię i podkreśla potencjał ukryty w technologiach pokroju Infinity Cache.

Wracając jednak do najważniejszego, NVIDIA nie ma zamiaru przygotowywać GeForce RTX 2060 12GB Founders Edition (via TechPowerUp), co oznacza, że całą odpowiedzialność z rozpowszechnieniem tych kart na rynku, powierzy firmom pokroju ASUSa, MSI, czy Gigabyte. Po stronie wydajności powinniśmy oczekiwać poziomu Radeona RX 6600, a w ofercie NVIDIA powinniśmy traktować ją, jako tańszą alternatywę dla RTX 3060 12GB.