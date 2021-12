Potwierdzono premierę składanego smartfona Huawei P50 Pocket. Pojawi się w Europie?

Huawei szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnego flagowca. Tym razem będzie to Huawei P50 Pocket, nowy członek debiutującej latem serii.

Huawei P50 Pocket zostanie wprowadzony na rynek 23 grudnia

Latem tego roku Huawei zaprezentował serie P50, na którą składał się model podstawowy i wariant Pro. Teraz wiemy, że do rodziny dołączy jeszcze jeden model – Huawei P50 Pocket, składany smartfon, który wcześniej, wedle plotek, miał nazywać się Mate V. Oficjalnie ogłoszono, że urządzenie zostanie zaprezentowane już 23 grudnia i choć Huawei nie zdradza nam wprost, że smartfon będzie miał składany ekran, to grafika jak i sama nazwa mówią za siebie.

Widzimy, że konstrukcja składana jest w pionie, czyli tak jak Galaxy Z Flip3 i Motorola Razr. Pasuje to też do samej nazwy – Pocked, czyli „kieszeń” z języka angielskiego. Rozmiary składanego w pionie smartfona zdecydowanie nadają się w sam raz do noszenia go w kieszeni, czego nie można powiedzieć o urządzaniach typu Galaxy Z Fold. Kolory użyte na grafice też mogą nie być przypadkowe, więc spodziewamy się, że P50 Pocket dostępny będzie przynajmniej w białej i złotej wersji.

Jeśli chodzi o specyfikację, tutaj właściwie nie mamy żadnych informacji, nawet z przecieków. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że premiera odbędzie się już za kilka dni, to powinniśmy dostać jakieś szczegóły, także z oficjalnych zapowiedzi.

Czy Huawei P50 Pocked trafi do Europy?

Podczas premiery smartfona nova 9 odbyło się spotkanie z Derekiem Yu, prezesem Huawei Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i Kanady. Podczas tego wydarzenia dowiedzieliśmy się, że na targach Mobile World Congress w Barcelonie w 2022 roku zostanie zaprezentowany składany smartfon, który trafi do Europy.

Zaprezentowaliśmy ostatnio model Mate X2, ale nie pojawi się on w moim regionie. Męczę o to mojego szefa, ale pozostaje nieugięty. Za to w 2022 roku pokażemy nowy składany smartfon, który pojawi się w Europie – powiedział Derek Yu.



Jest więc szansa na to, że Huawei P50 Pocked naprawdę trafi do Europy. Może nie od razu, bo MWC 2022 mają odbyć się pod koniec lutego, ale i tak będzie to wyczekiwana premiera. Liczymy, że podczas wydarzenia zaplanowanego na 23 grudnia dowiemy się jakichś konkretów na ten temat.