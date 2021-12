Intel Core i7-12650H potwierdza, że rodzina Alder Lake-P zapowiada się na zagmatwaną

Do tej pory na temat procesorów wchodzących w skład rodziny Alder Lake-P wiedzieliśmy przede wszystkim to, że będą to głównie 45-watowe układy mobilne. Poznaliśmy też szczegóły trzech najwydajniejszych układów, które wprowadziły nieco zamieszania, ale nie tak wiele, jak procesor Intel Core i7-12650H, który właśnie wyciekł, zaskakując liczbą rdzeni na tle Core i5-12500H.

W Geekbench pojawił się test iGPU procesora Intel Core i7-12650H, zdradzając skomplikowanie całej rodziny

Zacznijmy może od razu omówienie wspomnianej trójki Core, która zaczęła zwiastować zagmatwanie całej rodziny Alder Lake-P. Na podstawie licznych wycieków potwierdziliśmy, że Core i9-12900HK, Core i7-12800H oraz Core i7-12700H, pomimo przynależności do dwóch innych serii, będą miały do zaoferowania łącznie 14 rdzeni. Sześć z nich będzie sprowadzać się do rdzeni Performance na bazie architektury Golden Cove, które obsługują wielowątkowość, a osiem pozostałych rdzeni, będzie zaliczać się do tych opartych o architekturę Gracemont.

To sprawi, że finalnie każdy procesor zaoferuje tę samą konfigurację rdzeni (6/8) i łącznie 20 wątków. Intel podzieli te układy i uzasadni różnice cenowe w prosty sposób, bo poziomem TDP i zegarami. Najwydajniejszy, ponad 45-watowy Core i9-12900HK jest bowiem taktowany zegarem kolejno 2,9 i 5 GHz dla poziomu bazowego i boost (jeśli mowa o rdzeniach Performance), a Core i7-12700H najpewniej odpowiednio 2,7 i 4,6 GHz.

Swoje trzy grosze do skomplikowania rodziny Alder Lake-P dołoży również Core i7-12650H, który ma… mniej rdzeni od Core i5-12500H, choć oba oferują tę samą liczbę 16 wątków. Wszystko przez odmienną konfigurację rdzeni P i E, bo podczas gdy przetestowana właśnie w Geekbench i7-12650H łączy w sobie 6 rdzeni Performance i 4 rdzenie E, Core i5-12500H ogranicza liczbę tych pierwszych do 4, podwyższając jednocześnie tych drugich do 8 rdzeni. To sprawia, że procesor i7-12650H powinien radzić sobie lepiej przy wymagających zadaniach obliczeniowych, a Core i5-12500H lepiej ograniczać zużycie energii.

Jeśli z kolei idzie o sam wynik testu, to ten dotyczył tylko zintegrowanego układu graficznego (iGPU) opartego o architekturę Xe-LP z 64 jednostkami wykonawczymi, który osiąga wydajność na poziomie od GeForce GTX 760 do Radeon RX 550 (patrz porównanie powyżej). Daleko temu do wydajności pożądanej przez graczy, więc pewne jest, że laptopy z tym procesorem będą często parowane z dedykowanymi układami graficznymi.