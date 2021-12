Iran szykuje się do wystrzelenia kolejnych satelitów na orbitę, choć nie potwierdza tych informacji

Skoro władze Iranu niczego nie potwierdzają, to skąd to wiemy? Już odpowiadam: wzmożona aktywność w irańskim porcie kosmicznym została zauważona przez satelity należące do amerykańskiej firmy Planet Labs Inc.

Ta wzmożona aktywność oznacza najprawdopodobniej przygotowania do startu kolejnej rakiety. Na zdjęciach widzimy bowiem pojazd pomocniczy zaparkowany przy suwnicy używanej podczas poprzednich startów, które miały miejsce w porcie kosmicznym Imama Chomeiniego w prowincji Semnan, położonym 240 kilometrów na południowy wschód od Teheranu.

Firma Planet Labs poinformowała zaobserwowała również wzrost liczby pojazdów poruszających się po porcie oraz wzmożoną aktywność tamtejszego personelu. Obserwacje te zbiegają się zresztą w czasie z ogłoszeniem irańskiej agencji informacyjnej IRNA, według którego Iran dysponuje kolejnymi czterema satelitami, gotowymi do umieszczenia na ziemskiej orbicie. Jedną z nich ma być satelita Zafar 2, czyli następca Zafara 1, który został niestety zniszczony podczas próby umieszczenia go na niskiej orbicie. Powodem niepowodzenia była nieprawidłowa prędkość samego wejścia na orbitę.

Irańskie media państwowe jak na razie nie potwierdziły powyższych informacji, a misja Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) nie odpowiedziała jeszcze na prośbę o komentarz.

Program kosmiczny Iranu nabiera rozpędu

Jasne, Iran ma na swoim koncie kilka nieudanych startów rakiet. Pamiętajmy jednak, że może pochwalić się też kilkoma sukcesami. Mowa tu chociażby o satelicie Noor, która 22 kwietnia została pomyślnie umieszczona na ziemskiej orbicie przez Irańską Gwardię Rewolucyjną.

Do wyniesienia satelity Noor wykorzystano rakietę Qasad – trzystopniowy system nośny, który może bazować na pociskach balistycznych Shahab-3. Iran przeprowadził w ostatnich latach 5 prób orbitalnych. Żadna z nich nie zakończyła się jednak sukcesem. Nie licząc wystrzelenia satelity Noor, wszystkie inne próby przeprowadzone były przez cywilną agencję kosmiczną Iranu. Jest to o tyle ważne, że wiele krajów, w tym USA i Izrael oskarżają Iran o to, że ich program rozwoju rakiet orbitalnych zakończy się budową jądrowych pocisków międzykontynentalnych, co wywołałoby kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie.