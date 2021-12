Co zawiera mumia faraona sprzed 3 tysięcy lat? Naukowcy dowiedzieli się tego dzięki jej cyfrowemu otwarciu

Wszystkie królewskie mumie znalezione w XIX i XX wieku zostały już dogłębnie przebadane. Do niedawna był jednak co najmniej jeden wyjątek od tej reguły: szczątki faraona Amenhotepa I.

Wynikało to z faktu, że były one niezwykle dokładnie zawinięte i udekorowane. Nie chcąc naruszyć mumii, a jednocześnie dążąc do lepszego poznania jej zawartości, naukowcy z Egiptu wykorzystali trójwymiarową tomografię komputerową do jej cyfrowego „otwarcia”. Ich dokonania zostały niedawno opisane na łamach Frontiers in Medicine.

Amenhotep I rządził Egiptem od około 1525 do 1504 r. p.n.e. Jego szczątki odkryto natomiast znacznie później, bo w 1881 roku. 140 lat po tych wydarzeniach Sahar Saleem i Zahi Hawass z Uniwersytetu w Kairze zdecydowali o dokładnym zbadaniu mumii. Badacze użyli w tym celu setek zdjęć rentgenowskich w wysokiej rozdzielczości, dzięki którym byli w stanie zobaczyć szkielet, a nawet tkanki miękkie pochowanego.

Królewskie mumie z Nowego Państwa były najlepiej zachowanymi starożytnymi ciałami, jakie kiedykolwiek znaleziono, dlatego te mumie są uznawane za kapsuły czasu. Mogą nam wyjaśnić, jak wyglądali starożytni królowie i królowe, dostarczyć informacji o ich zdrowiu, starożytnych chorobach, technikach mumifikacji i metodach wytwarzania artefaktów pogrzebowych. stwierdził Saleem

Mumia faraona Amenhotepa I liczy ponad trzy tysiące lat

Co ciekawe, mumia Amenhotepa była już otwierana w przeszłości, ale miało to miejsce przez tysiącami lat. Około XI wieku p.n.e., w czasie XXI dynastii, kapłani odrestaurowali i ponownie pochowali królewskie mumie. Zabieg ten miał na celu naprawę szkód wyrządzonych przez złodziei okradających groby. W czasach nowożytnych nigdy jednak nie powtarzano takich zabiegów.

Czego dowiedzieli się egipscy badacze? Amenhotep I miał w momencie śmierci mniej więcej 35 lat. Jego wzrost wynosił około 169 cm wzrostu, a w dzieciństwie mężczyzna został poddany zabiegowi obrzezania. Zęby faraona były w dobrym stanie, a wraz z jego ciałem w grobie spoczęły liczne kosztowności. Wymienia się wśród nich między innymi 30 amuletów oraz złoty pas wypełniony złotymi koralikami. Wygląda na to, że pod względem wyglądu starożytny władca bardzo przypominał swojego ojca: posiadał wąski podbródek, mały nos, kręcone włosy i lekko wystające górne zęby.

Nie wiadomo natomiast, co było przyczyną śmierci Amenhotepa. Ciało nosi liczne okaleczenia, które najprawdopodobniej były następstwem działań złodziei, a więc nie powstały za życia zmarłego. I choć wcześniej Saleem i Hawass przypuszczali, że kapłani odpowiedzialni za ponowne zabalsamowanie zwłok „przy okazji” zawłaszczyli sobie część kosztowności znalezionych w grobie, to teraz badacze sami odrzucili tę hipotezę.