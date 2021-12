Najszybszy elektryczny motocykl na świecie z kolejnymi rekordami. Co pokazał Wattman?

Przed rokiem poznaliśmy nowy najszybszy elektryczny motocykl na świecie firmy Voxan. Wattman, bo tak ten jednoślad się nazywa, zapisał się na kartach historii z wynikiem 407 km/h. Od tego wyjątkowego dnia minął jednak grubo ponad rok i ludzie stojący za Wattmanem wcale tego czasu nie zmitrężyli, bo potwierdzają najnowsze wyczyny tego motocykla.

Wattman, to oficjalnie po raz kolejny najszybszy elektryczny motocykl. Pobił swój wcześniejszy rekord o prawie 50 km/h

Wattman, to tak naprawdę „3w1”, z czego każda wersja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu najszybszego motocykla elektrycznego na świecie. Jego konfiguracje można swobodnie dostosowywać, aby pobić możliwie najwięcej rekordów za jednym zamachem, spełniając ich wymogi. Dlatego też Wattman występuje w wersji opływowej, częściowo opływowej i standardowej, co różni się od siebie przede wszystkim na poziomie samego nadwozia (owiewek oraz stateczników).

Bez względu na wersję trzeba powiedzieć, że elektrycznemu motocyklowi Voxan Wattman daleko do klasycznego designu i samej konstrukcji. Widać to już po tym, że zamiast przedniego widelca, Wattman ma przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami. Całość waży 300 kilogramów, z czego masa 15,9 kWh systemu akumulatora wynosi praktycznie połowę, bo 140 kg.

Ten akumulator jest kluczowy, zasilając aż 425-konny silnik elektryczny, który generuje tyle ciepła, że projektanci musieli postawić na chłodzenie całości suchym lodem. Dodatkowo akumulator został zaprojektowany tak, aby pozbawić się większości energii w ciągu zaledwie kilku minut w myśl najwyższej wydajności. Oznacza to, że ten silnik jest około cztery razy mocniejszy w porównaniu do silników obecnych w większości flagowych motocykli elektrycznych, takich jak Zero SR/F, czy LiveWire.

Pod koniec zeszłego miesiąca Wattman zawitał z kierowcą Maxem Biaggi na nieużywany pas startowy promów kosmicznych NASA w Centrum Kosmicznym Kennedy’ego na Florydzie. Tam pobił aż 19 rekordów świata w różnych klasach prędkości. Ten najważniejszy dotyczy maksymalnej prędkości aż 455,737 km/h, będącej średnią z dwóch przejazdów w obu kierunkach, na których to pokładowy GPS odnotował maksymalnie 466 km/h. Ten pierwszy wynik doczekał się zapisu, przewyższając poprzedni o prawie 50 km/h (455,737 vs 407 km/h).

Poza tym Wattman pobił również następujące rekordy, gdzie mila wynosi oczywiście ~1,6 km, a 1/4 mili około 402 metrów (via Jalopnik).