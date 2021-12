NASA sprawdza, jak ludzie zareagują na wieść o odkryciu życia pozaziemskiego. Agencja zatrudniła w tym celu specjalistów

Chcąc przekonać się, jaki byłby wpływ odkrycia życia pozaziemskiego na postawę ludzkości, NASA poprosiła o pomoc 24 teologów.

Wśród pytań, na które mają oni odpowiedzieć znajdują się kwestie takie jak: czym jest życie? Co to znaczy być żywym? Gdzie przebiega granica między tym, co ludzkie, a tym, co obce? Jakie są możliwości istnienia czującego życia poza naszą planetą? Jak wyjaśnia jeden z członków zespołu, Andrew Davison, tradycje religijne wydają się istotnym elementem tego, jak ludzkość „przetrawiłaby” informacje o odkryciu życia poza granicami Ziemi.

Czytaj też: Na Marsie znaleziono związki organiczne. Czy może za nimi stać życie pozaziemskie?

Czy NASA wie coś, czego jeszcze nie ujawniła w zakresie poszukiwań życia pozaziemskiego? Trudno to stwierdzić, jednak faktem jest, że Amerykanie dysponują dwoma łazikami eksplorującymi Marsa, a wczoraj wystrzelono Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który umożliwi zajrzenie znacznie dalej niż do tej pory. Poza tym, NASA posiada również sondy krążące wokół Jowisza, Saturna i ich księżyców, stanowiących potencjalnie zamieszkałe obiekty.

NASA chce się dowiedzieć, jakie byłyby społeczne skutki odkrycia życia pozaziemskiego

Nie ma się więc co dziwić, że NASA bierze pod uwagę możliwość wykrycia życia pozaziemskiego. Wspomniany Davison, który jest księdzem i teologiem wywodzącym się z Uniwersytetu w Cambridge, zamierza wydać książkę pt. Astrobiology and Christian Doctrine. Na jej łamach wyjaśni, że jesteśmy coraz bliżej znalezienia życia na innych planetach. I choć osoby wierzące są mniej skłonne do akceptowania takiej idei, to Davison nie wpisuje się w ten trend. Jego zdaniem scenariusz, w którym życie pozaziemskie istnieje jest jak najbardziej realny.

Reklama

Czytaj też: Wszystkie oczy na asteroidy. NASA i jej nowe narzędzie do wizualizacji 3D

24 teologów, którzy zostali zatrudnieni przez NASA, ma wziąć udział w programie realizowanym w Center for Theological Inquiry na Uniwersytecie Princeton. Przedsięwzięcie jest określane mianem połączenia sił teologów, naukowców i decydentów politycznych. Wszyscy oni mają współpracować w celu rozwiązywania problemów o globalnym charakterze.