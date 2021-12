NVIDIA wydała majątek, żeby zadowolić graczy. Mowa o produkcji GeForce RTX 40

Kto ma dostęp do najbardziej zaawansowanego procesu technologicznego, ten ma przewagę już na starcie. Połączcie to z udaną architekturą i voila – otrzymacie duet, który zapewni firmie dominacje na rynku. Świetnym tego przykładem jest Apple, wykorzystujące najnowsze technologie produkcyjne swoich równie wyjątkowych architektur. Wygląda jednak na to, że NVIDIA również chce wejść do „5-nm pociągu”, bo okazało się, że wyda majątek, aby wykorzystać najnowsze technologie do produkcji GeForce RTX 40.

Wedle najnowszych informacji w produkcji GeForce RTX 40, a dokładniej mówiąc ich procesorów graficznych, weźmie udział TSMC i Samsung

GeForce RTX 40, będą oczywiście następcami obecnej rodziny GeForce RTX 3000. Nowa generacja GPU od NVIDIA ma zadebiutować w IV kwartale 2022 roku, a ich rdzenie graficzne mają wykorzystywać architekturę Ada Lovelace i najwyraźniej również 5-nm proces produkcyjny. Jednak nie jest to coś, co można załatwić sobie jedną umową i prostym zamówieniem.

NVIDIA nie należy bowiem do firm pokroju AMD, Apple, czy MediaTeka, jeśli idzie o podejście TSMC do swoich klientów. Ta trójka (z naciskiem na Apple) jest dla TSMC przysłowiowym „pewniakiem” i po zostawieniu w jej kieszeni całych miliardów dolarów, stałych zleceniach i pewności przyszłych umów, jest traktowana lepiej w porównaniu do właśnie np. NVIDIA.

Problemem dla „Zielonych” jest to, że technologicznie nie mogą odstawać od konkurencji. Dlatego też wedle najnowszych informacji NVIDIA wyda wręcz majątek, aby to TSMC zajęło się produkcją procesorów z wykorzystaniem swojego 5-nm procesu technologicznego. W rzeczywistości już ponoć wpłaciła sporą zaliczkę, bo rzędu 1,64 miliarda dolarów w III kwartale bieżącego roku, do czego dołączy kolejne 1,79 miliarda dolarów w I kwartale 2022 roku.

Idąc dalej, łącznie ta długoterminowa i „wielomiliardowa” umowa ma kosztować firmę NVIDIA aż 6,9 miliarda dolarów, co jest znacznie wyższą kwotą niż ta, którą zapłaciła w zeszłym roku. Wedle plotek NVIDIA będzie jednak nadal korzystać z produkcji w wykonaniu Samsunga, więc są szanse, że najwydajniejsze GPU (pokroju AD102) będą wykorzystywać proces produkcyjny N5 od TSMC, a te ze średniego segmentu odpowiedniki Samsunga. To zapewni NVIDIA wyższą pewność co do dostępności.