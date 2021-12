Znamy szczegóły mobilnego GeForce RTX 3080 Ti i laptopów nowej generacji

Możemy być już pewni, że 4 stycznia doczekamy się premiery laptopów nowej generacji, których napędzeniem zajmą się równie nowe karty i procesory. Wprawdzie to te drugie będą najbardziej zaskakiwać nowościami przez nową generację APU/CPU od AMD oraz Intela, ale doczekamy się też nowych kart graficznych, choć ciągle na bazie tej samej architektury. Na mobilnego GeForce RTX 3080 Ti trudno jednak narzekać.

Laptopy nowej generacji potwierdziły nowego mobilnego flagowca. Znamy też szczegóły mobilnego GeForce RTX 3080 Ti

Zacznijmy może od tego, że przedpremierowo do sieci wyciekły informacje na temat dwóch nowych laptopów MSI – Stealth GS77 oraz Stealth GS66. Łączy je wiele, ale przede wszystkim wspólna konfiguracja. Oba modele obsługują do 64 GB DDR5-4800, nowe procesory Intel Core 12. generacji z rodziny Alder Lake-P z praktycznie flagowym Core i9-12900H na czele oraz karty graficzne NVIDIA, które wieńczy GeForce RTX 3080 Ti.

Będzie to zupełnie nowy model, który w dniu premiery stanie się tym najwydajniejszym mobilnym GeForce w historii i zadebiutuje obok równie nowego GeForce RTX 3070 Ti. Wiemy o tym z licznych ofert w sklepach Internetowych, które wspominają o cenach w przedziale od 2890 do 4470 euro, czyli do nawet 20500 zł z VAT.

Do tanich te laptopy w swoich najwyższych konfiguracjach zdecydowanie nie będą więc należeć, ale taka to jest już cena najwydajniejszych sprzętów, które można dostać. Warto więc zatrzymać się przede wszystkim nad kartą GeForce RTX 3080 Ti. Ta w wersji mobilnej wykorzysta procesor graficzny GA103S, odskakując znacznie możliwościami od GA104 z 6144 rdzeniami CUDA obecnego w mobilnym RTX 3080.

Wedle przecieków GA103S będzie wyjątkowym GPU, bo będzie to zoptymalizowana wersja flagowego GA102 z RTX 3090 z potencjalnie 7424 rdzeniami CUDA. Ten w wariancie desktopowym pożera mnóstwo energii i generuje równie dużo ciepła, dlatego przekucie go na rynek mobilny było nie lada wyzwaniem, ale owocem tego będzie wydajność na poziomie stacjonarnej wersji GeForce RTX 3080 na wyciągnięcie ręki.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że oprócz wydajniejszego procesora graficznego, GeForce RTX 3080 Ti doczeka się też wydajniejszych układów pamięci. Na jego 256-bitowej magistrali znajdzie się łącznie 16 GB GDDR6 o transferze nie 14, a 16 Gb/s, co jeszcze bardziej zwiększy pobieraną energię i temperatury. Musicie bowiem wiedzieć, że TGP (z aktywowaną technologią NVIDIA Dynamic Boost 2.0), wyniesie całe 175 watów, czyli o 10 watów więcej, niż TGP RTX 3080.