Podwójnie składany Samsung powraca na patencie

Jakiś czas temu pojawiły się pierwsze wzmianki o podwójnie składanym smartfonie firmy Samsung, którego patent pojawił się w sieci. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły na ten temat, co może wskazywać, że firma faktycznie zajmuje się takim urządzeniem.

W marcu tego roku Nikkei Asia poinformował nas o planach Samsunga dotyczących zupełnie nowego składanego smartfona. Urządzenie miało być o tyle wyjątkowe, że ekran składałby się dwukrotnie, w coś w rodzaju harmonijki. Oczywiście w tamtym czasie serwis powoływał się na swoje źródła, nie podając żadnych konkretów ani oficjalnych informacji. Teraz z kolei dostaliśmy już coś więcej – patent złożony przez Samsunga.

Samsung ma pomysł na nowy składany smartfon

Serwis LetsGoDigital dotarł do dokumentów patentowych, które w połowie czerwca 2021 r. firma Samsung Electronics złożyła w WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej). Patent został opublikowany 23 grudnia i przedstawia projekt urządzenia z trzyczęściowym wyświetlaczem, który składałby się w formie litery „z”. By taka konstrukcja była możliwa, konieczne jest zastosowanie dwóch typów zawiasów – składanych i rozkładanych. Serwis zaserwował nam od razu rendery, dzięki którym możemy przyjrzeć się, jak takie urządzenie by wyglądało.

Gdy smartfon jest rozłożony, dawałby użytkownikowi przestrzeń roboczą wielkości tableta, co pozwoliłoby na wydajniejszą i wygodniejszą pracę. Trzy oddzielne ekrany również miałyby szereg zastosowań, bo smartfon można byłoby dowolnie dostosowywać do swoich potrzeb, wyświetlając np. na jednej części klawiaturę, podczas gdy na pozostałych widoczne byłyby okna aplikacji.

Z dokumentacji dowiadujemy się też, że skaner linii papilarnych zostanie umieszczony pod ekranem, a warto zaznaczyć, że dotychczas w składanych urządzeniach tak nie było. Podwójnie składany Samsung ma być także kompatybilny z rysikiem S Pen, co raczej nikogo nie powinno dziwić. Możliwe również, że producent umożliwi podłączenie myszki i/lub klawiatury, co znacznie rozszerzyłoby możliwości użytkowników. Szkic wskazuje nam także na obecność dwóch baterii, portu HDMI, złącza audio i wejścia na karę SD.

Oczywiście należy pamiętać, że sam patent nie musi oznaczać pracy nad takim urządzeniem, bo podwójnie składany Samsung może nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Jednak projekt wydaje się naprawdę ciekawy, więc będziemy śledzić kolejne doniesienia na jego temat