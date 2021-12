Rosja chwali się systemem do rekonesansu nowej generacji dla innych państw

W Kairze miały miejsce niedawne międzynarodowe targi EDEX 2021 (Egypt Defense Expo) w dniach od 29 listopada do 2 grudnia i zgromadziły w jednym miejscu ponad 400 firm z 42 krajów. Wśród tych firm nie zabrakło producentów z Rosji, którzy zabrali na targi eksportową wersję 1K144-E (TAS3), chwaląc się tym systemem do rekonesansu nowej generacji

Na targach EDEX 2021 nie zabrakło pokazów z rosyjskim systemem do rekonesansu nowej generacji 1K144-E (TAS3)

Systemy stworzone specjalnie z myślą o przeprowadzaniu rekonesansu, zapewniają możliwość rozpoznania stanowisk i sił przeciwnika przed rozpoczęciem ewentualnej potyczki. Rosyjski 1K144-E (TAS3) wedle zapowiedzi i „na papierze” sprawdza się w tym świetnie, jako że wykrywa pojazdy kołowe w odległości do 120 metrów, sprzęt gąsienicowy w odległości do 200 metrów oraz personel w odległości do 30 metrów i przesyła dane do zdalnego stanowiska dowodzenia na odległość do 35 km. Te możliwości zawdzięcza przede wszystkim dwóm czujnikom.

Czytaj też: Wojskowe Humvee również zostaną zelektryfikowane. AM General zapowiedziało hybrydową wersję pojazdu

Na wystawie obronnej EDEX 2021 po raz pierwszy demonstrujemy zagranicznym klientom eksportową wersję systemu 1K144-E (TAS3). Jest to zaawansowane rozwiązanie zdolne do prowadzenia tajnego zdalnego nadzoru terytorium – powiedział prezes spółki „Sozvezdiye”, czyli twórca systemu w ramach grupy Ruselectronics, Michaił Artyomow.

Czytaj też: Armia amerykańska powiększa swój arsenał broni laserowej

Jako system rekonesansowo-sygnalizacyjny nowej generacji, jest przeznaczony do wykrywania wrogiej siły roboczej i systemów walki lądowej oraz przesyłania zebranych danych bezpośrednio do dowództwa.

Czytaj też: Rosja rozwija zaplecze do walki z czołgami. Mowa o pociskach Kornet i Chrizantiema

Pod kątem fizycznym składa się z sejsmicznych czujników podczerwieni (kamuflowanych na powierzchni) i magnetometrycznych (umieszczanych w glebie) o wielkości około 20 cm i wadze 150-160 gramów, a także radiowych retransmiterów, anten oraz zestawu urządzeń odbiorczych. Czas instalacji czujników ponoć nie przekracza pięciu minut, a ich działanie po rozłożeniu może trwać do 30 dni.