Słońce wygląda na tych zdjęciach niczym żywa komórka. Uwiecznił je fotograficzny weteran

Jeśli lubicie przeglądać efektowne zdjęcia Słońca, to istnieje spora szansa, że widzieliście już fotografie wykonane przez Andrew McCarthy’ego. Tym razem jego dzieło jest jednak szczególnie niezwykłe.

Nasza gwiazda wygląda bowiem na nowych zdjęciach niczym żywa komórka widoczna pod mikroskopem. Jej uwiecznienie nie było rzecz jasna łatwym zadaniem, ponieważ do uzyskania tak piorunującego efektu końcowego artysta zajmujący się fotografowaniem kosmosu połączył ze sobą… 150 000 obrazów. W ten sposób powstał jeden gigantyczny, mający rozdzielczość wynoszącą 300 megapikseli.

Fire and Fusion (Ogień i Fuzja), bo tak nazwał swoje dzieło, przedstawia Słońce uchwycone za pośrednictwem teleskopu ustawionego w ogródku McCarthy’ego. Wbrew pozorom nie wystarczą umiejętności i odpowiednio zaawansowany sprzęt, aby uwiecznić tak efektowny widok. Autorowi zdjęć potrzeba było również sporo odwagi, pomysłowości i szczęścia, dzięki którym uniknął poważnych uszkodzeń wzroku, do jakich może doprowadzić patrzenie bezpośrednio na naszą gwiazdę.

W normalnych okolicznościach użycie teleskopu i skierowanie go na Słońce byłoby niezwykle niebezpieczne. Może to prowadzić do ślepoty, a nawet potencjalnego pożaru. Zastosowałem więc różne filtry w teleskopie, które przepuszczają tylko bardzo niewielką część tego światła, co umożliwia uchwycenie szczegółów dotyczących Słońca, które w innym przypadku byłyby nie do zobaczenia.

stwierdził fotograf