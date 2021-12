W T-Mobile nowy król. VoLTE to najczęściej używana metoda wykonywania połączeń

T-Mobile poinformował o prawdziwym przełomie na polskim rynku telekomunikacyjnym. VoLTE to obecnie najpopularniejsza metoda wykonywania połączeń w sieci operatora.

Szybka ekspansja VoLTE w T-Mobile

W styczniu 2021 roku 36% połączeń realizowanych w T-Mobile odbywało się w sieci LTE, z użyciem technologii VoLTE. Nie potrzeba było dużo czasu, aby ten odsetek wzrósł do 51% w listopadzie.

Złożyło się na to kilka czynników. Od początku 2021 roku wszystkie smartfony sprzedawane w T-Mobile obsługują VoLTE. Drugim ważnym aspektem jest udostępnienie technologii większej licznie klientów. Oprócz klientów T-Mobile, z VoLTE mogą obecnie korzystać również klienci Heyah.

VoLTE nie jest nową technologią, ale to jednocześnie technologia przyszłości

T-Mobile był jednym z pierwszych operatorów na świecie i pierwszym w Polsce, który zaoferował klientom korzystanie z VoLTE. VoLTE, czyli Voice over LTE to metoda wykonywania połączeń, które są realizowane wyłącznie z użyciem sieci LTE. Do działania wymaga oczywiście dostępności w ofercie sieci. Najczęściej (finalnie, po jej wdrożeniu w sieci) jest to dedykowana usługa, automatycznie uruchamiana w systemie operatora dla kompatybilnych numerów. Następnie musimy mieć kompatybilny smartfon. Zarówno z samą usługą, jak i jej działaniem po stronie operatora. Ten warunek muszą spełnić obaj rozmówcy.

VoLTE to przede wszystkim dwie rzeczy. Szybsze zestawienie połączenia, czyli w krótszym czasie usłyszymy sygnał w słuchawce oraz wyższą jakość rozmów. Jakość dźwięku jest lepsza niż w sieci 2G oraz 3G, lepiej działa też redukcja szumów.

Wdrożenie VoLTE w Polsce nadal postępuje. Co pokazuje jak wolno, szczególnie polski rynek, reaguje na nowości. T-Mobile wystartował z VoLTE w listopadzie 2016 roku i musiało minąć aż pięć lat, aż z usługą zaczęła korzystać ponad połowa klientów sieci. Wdrożenie powoli postępuje też u pozostałych operatorów. Stopniowo obejmowała ona kolejne oferty, początkowo tylko abonamentowe. Później powoli poszerzała się lista kompatybilnych smartfonów, a także sieci-córki, czyli np. Heyah czy nju mobile.

Przed VoLTE jest daleka droga, a w dalszym rozwoju technologii może pomóc planowane wyłączenie sieci 3G. Póki co, w T-Mobile niecałe 40% połączeń jest realizowanych właśnie w sieci 3G, ale od początku roku ta liczba spadła o 12 p.p. i nadal spada z miesiąca na miesiąc.

VoLTE nie jest więc nową technologią, ale nadal jest technologią przyszłości. Czy będzie mieć następcę? W zasadzie już ma, ale… O tym porozmawiamy już niedługo.