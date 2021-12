Apple TV+ – alternatywa dla Netflixa?

Apple TV+ to subskrypcyjna usługa VOD od producenta iPhone’ów. Konkurent Netflix, HBO GO, czy Amazon Video Prime ma już ponad dwa lata. W ofercie Apple TV+ znajdziemy takie produkcje jak serial Ted Lasso czy filmy takie jak Finch i CODA. Jak korzystać z Apple TV+? Jak to zrobić najtaniej? Czy warto zainteresować się serwisem wideo Apple?

Apple TV+, Apple TV App oraz iTunes Movies – o co w tym chodzi?

Usługa Apple TV+ zadebiutowała 1 listopada 2019 roku, czyli jest z nami już ponad 2 lata. To serwis subskrypcyjnego VOD, czyli za miesięczny abonament otrzymujemy dostęp do wszystkich treści z oferty serwisu.

Jednocześnie usługa AppleTV+, nie licząc przeglądarki internetowej dostępna jest z poziomu aplikacji Apple TV App. Ta oferuje dostęp nie tylko do tej usługi, ale też z założenia ma być hubem dla innych treści. W Polsce na razie oferta ogranicza się do wypożyczalni filmów Apple (dawnego i wciąż funkcjonującego sklepu iTunes Movies), usługi dla dzieci Noggin (z serialami typu Psi Patrol etc), oraz Tastemade z treściami kulinarnymi. W innych krajach z Apple TV App połączone są też inne usługi jak HBO Max, Disney+, Amazon Video Prime i wiele innych, w tym kanały na żywo i transmisje sportowe. W efekcie w Stanach Zjednoczonych, czy nawet u naszych zachodnich sąsiadów aplikacja Apple TV pełni rolę Hubu telewizyjnego, ułatwiającego wyszukanie treści wideo z różnych serwisów, a samo Apple TV+ stanowi tylko jego uzupełnienie.

Warto wrócić do iTunes Movies, które w Polsce rodzi najwięcej pytań i czasem zawodu. Wiele osób wchodząc w Apple TV App, opłacając AppleTV+ widząc setki pozycji filmowych liczy, że są one częścią abonamentu. Tymczasem właśnie te filmy, dokumenty i koncerty są częścią usługi transakcyjnej. Treści można zakupić na zawsze (w teorii powinny być dostępne nawet gdy z jakiegoś powodu dostawca usunie je z oferty) lub wypożyczyć na 48h. Plusem tej oferty jest wysoka jakość, często w 4K z dźwiękiem Dolby Atmos, także dla starszych pozycji filmowych. W ofercie pojawiają się treści przynajmniej na równi z premierą na płytach Blu-Ray i DVD, a czasem wcześniej.

Oferta Apple TV+

W przeciwieństwie do wielu innych usług VOD w Apple TV+ nie znajdziemy treści na licencji. Usługa nie ma więc bogatej kolekcji rotujących tytułów jak Netflix czy Amazon Video Prime. Pojawiają się tylko autorskie oryginalne produkcje. To filmy, seriale, dokumenty oraz programy dla najmłodszych.

Wśród seriali szczególnie uznawane są takie jak – For All Mankind, The Morning Show, See, których pierwsze sezony zadebiutowały w dniu debiutu platformy dwa lata temu. Do oferty dołączyły seriale science fiction jak Fundacja i Inwazja, oraz genialny serial komediowy Ted Lasso. Na ofertę obecnie składa się kilkanaście seriali, a kolejne są zapowiedziane.

Wśród filmów szczególnie należy wyróżnić pozycje z Tomem Hanksem – Greyhound i Finch,. Obecnie na platformie jest 10 pełnometrażowych filmów fabularnych. Zapowiedzianych jest kilkanaście innych produkcji.

To także liczne dokumenty i inne pozycje. Generalnie jednak odbiór Apple TV+ względem innych usług może być taki, że treści jest mało. Z pewnością wiele osób jest w stanie nadrobić interesujące ich pozycje w kilka tygodni. Nie ma też lawiny nowości. Kilka pozycji jest naprawdę niezłych i wartych uwagi. Zostały też odpowiednio nagrodzone.

Co istotne zdecydowana większość oferty Apple TV+ to treści w 4K HDR (z Dolby Vision) oraz z dźwiękiem oryginalnym w Dolby Atmos. W dodatku programy dla dzieci dubbingowane na język polski również posiadają ścieżkę dźwiękową w Dolby Atmos. Natomiast dla niektórych barierą może być fakt, że pozycje dla dorosłych dostępne są wyłącznie z napisami w języku polskim. Natomiast każda z pozycji rzeczywiście posiada te napisy w języku polskim i cały interfejs wraz z opisami jest w naszym języku.

Gdzie i jak oglądać Apple TV+?

Aplikacja Apple TV App dostępna jest przede wszystkim na urządzeniach Apple, czyli iPhone’ach, iPadach, Apple TV (przystawce do telewizora), komputerach z macOS. Jest dostępna także na licznych platformach Smart TV – Tizen, LG, Android TV, Fire TV. Ostatnio na starszych telewizorach LG pojawiła się też aplikacja AppleTV+ (czyli bez dostępu do pozostałych usług Apple w ramach ATV App). Aplikacji nie znajdziemy w smartfonach i tabletach z system Android. Nadal jednak na komputerach i urządzeniach mobilnych można sięgnąć po webową wersję serwisu i oglądać z poziomu przeglądarki.

Generalnie jednak serwis został stworzony z myślą o dużych ekranach, telewizorach. Treści wybrane przez Apple są bardzo wysokiej jakości jeśli chodzi o jakość obrazu i dźwięku i tak też są realizowane, aby te detale było widać na telewizorze.

Ile kosztuje dostęp do Apple TV+? Czy można dzielić konto AppleTV+ ze znajomymi?

Miesięczny koszt dostępu do Apple TV+ wynosi 24,99 PLN i dostępny jest 7 dniowy okres próbny. Apple TV+ można mieć też na trzy miesiące przy zakupie urządzeń Apple. Podobne promocje oferują też różni partnerzy. Natomiast nie ma już rocznego darmowego dostępu jaki oferowany był przez pierwszy rok usługi dla nabywców urządzeń Apple.

Koszt Apple TV+ można obniżyć, jeśli korzystamy z innych usług Apple. Za taką samą kwotę miesięcznie, czyli 24,99 PLN możemy mieć też usługę Apple One – w której skład wchodzi dostęp do serwisu streamingującego muzykę Apple Music (bezpośredni rywal Spotify), usługi gier (dla urządzeń Apple’a) Apple Arcade oraz 50GB konta w chmurze Apple iCloud+. Abonament rodzinny dla całego pakietu usług wynosi 39,99 PLN i można go dzielić z dodatkowymi 5 osobami.

Apple TV+ oraz inne usługi Apple można dzielić wyłącznie w ramach chmury rodzinnej – w ten sposób rzeczywiście można obniżyć koszty usługi znacząco, dzieląc się nią z bliskimi. Łącznie z Family Cloud można połączyć 6 osób i współdzielić nie tylko Apple Music czy AppleTV+, ale też zakupione aplikacje. Trzeba jednak pamiętać, że chmura rodzinna od Apple skonstruowana jest rzeczywiście z myślą o dzieleniu z bliskimi, rodziną i udostępniając szerzej tą usługę bez odpowiedniej konfiguracji dzielimy się na przykład lokalizacją naszych urządzeń, a nawet kartą płatniczą do zakupów w App Store.

Chmura rodzinna Apple to świetne narzędzie dla bliskiej rodzinny – pozwala na przykład zatwierdzać zakupy i kontrolować czas przed ekranem najmłodszych członków, pozwala też na wygodne udostępnienie treści i usług naszym seniorom w rodzinie. Dzielenie się zwłaszcza z nieznajomymi osobami jak w przypadku Netflixa czy Spotify może rodzić komplikacje i lepiej podchodzić do tego ostrożnie.

Apple TV+ dla kilku perełek i wysokiej jakości warto się skusić

Jeśli macie nowoczesny telewizor, ale nie korzystacie z usług Apple – warto skusić się na miesiąc-dwa usługi Apple TV+. Przy obecnej ofercie zakup usługi na miesiąc raz na pół roku z powodzeniem wystarczy, aby nadrobić ofertę. Natomiast jeśli Wy i Wasi bliscy jesteście w ekosystemie Apple to warto rozważyć sięgnięcie po Apple One i korzystanie z Apple Music (lepsza jakość dźwięku niż Spotify), backupu urządzeń i zdjęć w iCloud oraz właśnie serwisu Apple TV+ w ramach jednej opłaty. Korzystanie z samego Apple TV+ za 24,99 PLN, w każdym miesiącu na ten moment nie jest szczególnie atrakcyjne. Ale dla paru perełek warto sięgnąć po tę ofertę.