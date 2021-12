Poszukiwaniami życia na Wenus zajmą się prywatne misje. Poznaliśmy ich założenia

Z pewnością nie powinniśmy w najbliższym czasie narzekać na nudę, jeśli chodzi o badania poświęcone Wenus. Poza ENVISION, DAVINCI+ i VERITAS, na miejsce miałyby również polecieć misje finansowane z prywatnych środków.

Druga planeta od Słońca, nazywana często bliźniaczką Ziemi, na pierwszy rzut oka jest kompletnie niegościnnym miejscem. Z perspektywy życia występującego u nas, Wenus sprawia wrażenie prawdziwego piekła. Wysokie temperatury, niezwykle gęsta atmosfera i występowanie chmur składających się z kwasu siarkowego z pewnością nie sprawiają, iż obiekt ten mógłby stać się celem załogowych misji.

Te autonomiczne bądź częściowo sterowane z Ziemi mogłyby jednak zostać zrealizowane. Tym bardziej, że Wenus w przeszłości najprawdopodobniej w znacznie większym stopniu niż obecnie przypominała naszą planetę. W ubiegłym roku pojawiły się nawet doniesienia o występowaniu tam gazu fosforowodorowego, którego źródłem mogą być biologiczne formy życia. Z czasem stwierdzono, że pomiary mogły być błędne, ale nie zmienia to faktu, iż przed milionami bądź miliardami lat na miejscu mogły występować warunki umożliwiające pojawienie się i ewolucję życia.

Z tego względu naukowcy związani z MIT przedstawili plany realizacji misji skierowanych na Wenus, które miałyby być finansowane z prywatnych środków. To świetna wiadomość, szczególnie mając na uwadze to, iż na kolejne lata zaplanowano kilka innych przedsięwzięć. Wymienia się wśród nich przede wszystkim misje DAVINCI+ i VERITAS realizowane przez NASA oraz ENVISION podlegającą pod Europejską Agencję Kosmiczną. Te dodatkowe misje miałyby stanowić swego rodzaju uzupełnienie trzech wyżej wymienionych.

Venus Life Finder ma korzystać z sondy z Rocket Lab, która zostanie wystrzelona w 2023 roku. Kiedy już statek dotrze na miejsce, będzie miał zaledwie trzy minuty by dokonać przelotu przez wenusjańską atmosferę. W tym czasie pojawi się okno umożliwiające zebranie danych dotyczących składu chemicznego tamtejszej atmosfery. Pomysłodawcy VLF dodają, że Wenus jest fascynującą planetą pod kątem poszukiwania oznak życia. Dlaczego? Temperatury panujące wysoko w chmurach są stosunkowo łagodne, a atmosfera ma na tyle nietypowy skład, że mógłby on być związany z obecnością mikroorganizmów.

Mamy nadzieję, że będzie to początek nowego paradygmatu, w którym misje są tanie, częste i organizowane w bardziej skoncentrowany sposób. To jest nowsze, sprawniejsze i szybsze podejście do prowadzenia badań w kosmosie. […] Ludzie od dawna mówią o misjach na Wenus. Ale my wymyśliliśmy nowy zestaw skoncentrowanych, zminiaturyzowanych instrumentów, dzięki którym można wykonać to konkretne zadanie

Sara Seager