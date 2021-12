Wydajność mobilnych procesorów Intel Alder Lake-P ujawniona w Geekbench

Ciągle czekamy na mobilne Intel Core 12. generacji, które powinny doczekać się oficjalnej prezentacji podczas konferencji Intela na CES 2022 4 stycznia. O nich wiemy wprawdzie już sporo, ale dopiero niedawno liczne testy w bazie danych Geekbench pozwoliły nam rzucić okiem na pozorną wydajność mobilnych procesorów Intel Alder Lake-P.

W Geekbench pojawiła się wydajność mobilnych procesorów Intel Alder Lake-P

Rodzina Alder Lake-P będzie obejmować procesory mobilne o TDP na poziomie do 45 W (od 12 do 45 W). W tej rodzinie flagowym modelem będzie Core i9-12900HK z TDP podwyższonym do 45+ watów, który zaoferuje pełną możliwą konfigurację rdzeni, a więc połączy osiem rdzeni Performance (Golden Cove) z Hyper-Threadingiem oraz osiem Efficient (Gracemont), co przełoży się na łącznie 20 dostępnych wątków.

Słabsze modele zostaną stosownie ograniczone pod tym kątem, ale większość z nich zachowa dostęp do ośmiu rdzeni Efficient. Sprawa ma się podobnie po stronie iGPU, bo tylko jedna seria (U15-Ci3 T1) będzie oferować zintegrowane procesory graficzne o 80 jednostkach wykonawczych. Niestety Intel nie pójdzie na rękę konsumentom w kwestii samego nazewnictwa, co udowodniły wcześniejsze przecieki.

Dla przypomnienia, procesor Intel Core i9-12900HK, Core i7-12800H oraz Core i7-12700H, pomimo przynależności do dwóch innych serii, będą miały do zaoferowania łącznie 14 rdzeni. Swoje trzy grosze do skomplikowania całej rodziny Alder Lake-P dołoży również Core i7-12650H, który ma… mniej rdzeni od Core i5-12500H, choć oba oferują tę samą liczbę 16 wątków. To nie błąd, a po prostu odmienna konfiguracja rdzeni, bo i7-12650H łączy w sobie 6 rdzeni Performance i 4 Efficient, a Core i5-12500H ogranicza liczbę tych pierwszych do 4, podwyższając jednocześnie tych drugich do 8.

Innymi słowy, będzie ciekawie, ale i tak wszystkiego na temat Alder Lake-P nie wiemy, co tyczy się zwłaszcza dokładnych zegarów. Powyższa tabelka ze specyfikacją oraz uśrednionymi wynikami wydajności zarówno serii H45, jak i U28 powinny być z kolei brane przez nas z przymrużeniem oka, bo dotyczą nie tylko układów testowych, ale też najpewniej nie obejmują finalnych wersji laptopów, których systemy chłodzenia różnią się od siebie. Trzy grosze dorzuca do tego również fakt, że Geekbench nie radzi sobie momentami z heterogeniczną strukturą rdzeni.