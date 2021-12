Oprócz serii Xiaomi 12, producent pokaże jutro nowy smartwatch Xiaomi Watch S1

Już jutro czeka nas długo wyczekiwana premiera serii Xiaomi 12, jednak podczas wydarzenia zobaczymy nie tylko smartfony, bo firma ma zamiar zaprezentować nam nowy smartwatch – Xiaomi Watch S1. Co o nim wiemy?

Jutrzejsze wydarzenie Xiaomi zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Bez wątpienia pierwsze skrzypce będą grały smartfony – Xiaomi 12 i 12 Pro, które będą pierwszymi urządzeniami producenta napędzanymi przez chipset Snapdragon 8 Gen 1. Firma nie ma jednak zamiaru ograniczać się tylko do nowych telefonów, bo światło dzienne ujrzy jutro również nowa nakładka MIUI 13, a także smartwatch – Watch S1. To lekkie zaskoczenie, bowiem do tej pory nie słyszeliśmy o tym zegarku.

Xiaomi Watch S1 zostanie wprowadzony na rynek wraz z serią Xiaomi 12

Informacje te nie są jednak żadnym przeciekiem czy plotką, bo Xiaomi opublikowało oficjalne grafiki (via Xiaomiui) z widoczną datą 28.12 oraz kilkoma ujęciami samego urządzenia. Widzimy więc smartwatch z okrągłym, płaskim ekranem i okrągłą tarczą z dwoma przyciskami na prawej krawędzi. Z tyłu spodziewamy się szeregu czujników, które będą mogły monitorować nasz stan zdrowia. W tej kwestii spodziewamy się stosownych ulepszeń względem pozostałych zegarków dostępnych w ofercie Xiaomi. Sam design jest natomiast bardzo elegancji i minimalistyczny, co powinno spodobać się wielu osobom.

Niestety firma nie ujawnia nam żadnych szczegółów specyfikacji, choć na szczęście na takowe nie będziemy musieli długo czekać, skoro premiera jest już jutro. Oczekujemy jednak wielu ulepszeń w zakresie śledzenia zdrowia, obsługi GPS, lepszego wyświetlacza i poprawy żywotności baterii, o czym niektórzy producenci usilnie starają się nie pamiętać. Na pokładzie powinna znaleźć się też funkcja monitorowania tętna.

Spodziewamy się też, że cena Xiaomi Watch S1 raczej nie będzie wygórowana, ale i w tej kwestii nie możemy napisać żadnych konkretów, bo takowych zwyczajnie nie ma. Pozostaje więc czekać do jutra i dowiedzieć się o wszystkim, co ten smartwatch będzie miał nam do zaoferowania.