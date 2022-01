Japonia chwali się swoim pierwszym autonomicznym promem Soleil

Statek potrafi nawet samodzielnie dokować. Soleil powstał w ramach projektu Smart Coastal Ferry, który wykorzystuje technologie opracowane przez Mitsubishi Shipbuilding Company i Shin Nihonkai Ferry Company. Ta druga firma odpowiedzialna jest również za budowę samego promu.

Pierwszy autonomiczny rejs promu Soleil odbył się 17 stycznia na trasie między miejscowościami Shinmoji i Iyonada, na której Soleil pływał od zeszłego roku, kontrolowany przez ludzką załogę. Dzięki temu zresztą, autonomiczny system nawigacji o nazwie Super Bridge-X był w stanie zebrać dostatecznie dużo informacji dotyczących trasy, że ludzka załoga przestała być potrzebna. Ogromnym osiągnięciem projektantów systemu jest również to, że prom potrafi przejść w pełni autonomicznie przez procedurę dokowania.

Soleil jest w pełni autonomicznym promem testowym

Oprócz funkcji GPS, Bridge-X korzysta również z danych zbieranych przez kamery na podczerwień, dzięki czemu jest w stanie wykrywać i omijać inne pływające jednostki i to niezależnie od pory dnia. Do tego dochodzą również systemy diagnostyczne, które na bieżąco monitorują stan wszystkich kluczowych podzespołów promu no i oczywiście zautomatyzowany system cumowania, który sprawia, że Soleil jest w pełni autonomiczną jednostką.

Przedstawiciele Mitsubishi dodają, że tego rodzaju technologię pomogą w zwiększeniu bezpieczeństwa na morzu, odciążając przy tym ludzką załogę i obniżą koszty operacyjne statków korzystających z autonomicznych systemów.

Czytaj również: Autonomiczny statek Mayflower spróbuje przekroczyć Atlantyk

Prom Soleil jest zresztą tylko kolejną platformą testową. Docelowo, autonomiczne systemy przetestowane na promie przygotowywane są z myślą o statku Meguri 2040. Demonstracje technologii opracowanych przez inne grupy członkowskie związane z Meguri potrwają od stycznia do marca, więc na pewno opiszemy jeszcze kilka z nich.