Miało być lepiej, a ceny GeForce RTX 3050 i tak przerażają. Podobnie jak GeForce RTX 3090 Ti

Dziś mamy dla Was nieoficjalne informacje na temat ceny dwóch kart graficznych piastujących całkowicie odrębne pozycje w całym spektrum oferty NVIDIA. Mowa bowiem o niewydanym jeszcze flagowcu GeForce RTX 3090 Ti i podstawowej karcie stacjonarnej GeForce RTX 3050, których przedwcześnie ujawnione ceny wręcz przerażają.

Dla przypomnienia, GeForce RTX 3090 Ti został tylko wspomniany na konferencji NVIDIA z okazji CES 2022 z zobowiązaniem do ujawnienia szczegółów na jej temat pod koniec stycznia. Podczas niej zaprezentowano jednocześnie w pełni GeForce RTX 3050, zapowiadając jego premierę rynkową 27 stycznia. Dziś wiemy już, że nowego flagowca (RTX 3090 Ti) dręczą problemy produkcyjne, a nakłady produkcyjne budżetowego GeForce RTX będą przewyższały zsumowane dostawy RTX 3060 i RTX 3060 Ti. Jak to z kolei może wpłynąć na cenę?

Ceny GeForce RTX 3090 Ti i pierwsze szczegóły RTX 3090 Ti Suprim X

Zacznijmy od modelu, po którego i tak niewielu sięgnie. Nie tylko przez jego ekskluzywność, ale też zapotrzebowanie energetyczne i właśnie cenę, którą podbić mogą dalej nawet jej problemy produkcyjne. Na obecnym rynku „flagowiec”, który powinien kosztować maksymalnie 10000 zł, będzie kosztował kilkanaście tysięcy z tendencją do zbliżania się ku 20000 zł.

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: 3201 euro / ~14500 zł

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: 3678 franków / ~16000 zł

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: 4111 franków / ~ 18000 zł

MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO: 3129 euro / ~14200 zł

Tak przynajmniej wynika z wczesnych ofert ze sklepów w Szwajcarii oraz Niemczech, które wskazują na 30-procentową podwyżkę ceny w porównaniu RTX 3090 – RTX 3090 Ti. Dodatkowo wyciekły też nowe informacje na temat modelu GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X od MSI, który wymaga 1000-watowego zasilacza, rozkręca zegary do 1900 MHz, posiada TDP na poziomie 480 watów i czerpie zasilanie z trzech 8-pinowych złączy zasilania.

Ceny GeForce RTX 3050

W przypadku czegoś przeznaczonego znacznie bardziej „dla ludu” nie jest również kolorowo. Na tle oferty w japońskim Amazonie możemy być już pewni, że zapowiedzi co do tego, że RTX 3050 zmieni oblicze rynku podstawowych kart graficznych, można włożyć już między bajki. Cena detaliczna rzędu ~1000 zł, która normalnie zostałaby podbita w Polsce do około 1400/1500 przez VAT i niereferencyjne wersje, w rzeczywistości będzie zbliżać się do poziomu 2000 zł.

Tak przynajmniej sugeruje powyższa oferta GeForce RTX 3050 Gaming z niższej półki od firmy GALAKURO. Ta obejmuje pojedynczy wentylator, standardowe PCB, brak fabrycznego OC i backplate, pojedyncze złącze zasilania 8-pin oraz trzy wyjścia DisplayPort 1.4 i pojedyncze HDMI 2.1. Do imponujących niereferentów jest więc jej daleko, a i tak jej cena względem MSRP jest wyższa o około 75%.