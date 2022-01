Huawei i Curve ogłaszają partnerstwo. Smartfonem z HMS można płacić zbliżeniowo

Aplikacja Curve jest znana użytkownikom smartfonów Huawei z HMS. To ona, obok zbliżeniowych płatności Blikiem, pozwala na zbliżeniowe płacenie telefonem. Obie firmy oficjalnie ogłosiły partnerstwo.

Jak działa Curve? To zamiennik Google Pay w smartfonach z HMS

Aplikacji Curve używam stosunkowo niedługo. Ponad tydzień temu przesiadłem się na smartfon z HMS (bez usług Google’a) i szukałem możliwości na uruchomienie płatności zbliżeniowych jako alternatywy dla Google Pay. Polecanym wyborem był Curve i faktycznie było to dobre rozwiązanie.

Curve jest wirtualnym portfelem, do którego możemy dodać karty płatnicze oraz lojalnościowe. To w zasadzie tak jak w przypadku Apple Pay, czy Google Pay. Wprowadzamy dane karty, akceptujemy wymagane zgody i pozostaje nam tylko włączyć NFC i płacić. Cały proces nie powinien zająć dłużej niż dwie minuty, a same płatności zwyczajnie działają. Aplikacja pozwala na zamówienie fizycznej, darmowe karty płatniczej.

Aplikację możemy zabezpieczyć biometrycznie. Oferuje podgląd wydatków, które możemy katalogować według kategorii i dodać do każdego z nich skan/zdjęcie rachunku, a potwierdzenie płatności można wysłać na adres mailowy. Ciekawą funkcją jest możliwość cofnięcia płatności. Jeśli mamy dodanych kilka kart i zapłacimy niewłaściwą, możemy wycofać wpłatę i opłacić inną kartą.

Curve jest darmowy, ale możemy też wybrać płatne plany. Pozwalają one wybrać bardziej efektowne i trwałe karty, w tym metalowe oraz dodają pakiet usług. Za 9,99 euro miesięcznie mamy m.in. cashback w wysokości 1% wydanych pieniędzy w dowolnym wybranym sklepie, ubezpieczenie podróżne, darmowe wypłaty w bankomatach do 400 euro i priorytetowe wsparcie techniczne. Za 14,99 euro miesięcznie mamy karty metalowe, cashback w sześciu wybranych sklepach i darmowe wypłaty do 600 euro.

Jedynym minusem aplikacji, choć pewnie nie dla każdego, jest dostępność w języku angielskim.

Partnerstwo Huawei i Curve. Promocja na start

Wygląda na to, że mój wybór był słuszny, bo Huawei i Curve właśnie ogłosili partnerstwo. Możemy więc powiedzieć, że aplikacja jest obecnie oficjalną metodą płatności zbliżeniowych w smartfonach z HMS.

Z tej okazji pojawiła się promocja w wybranych krajach, w tym w Polsce. Przez 30 dni od aktywacji dostajemy 1% cashbacku za wszystkie wydane pieniądze.