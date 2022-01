Dostawa tego samego dnia dla całego świata. To chce osiągnąć Elroy Air z dronami Chapparral C1

Drony, to z jednej strony przerażający wynalazek, patrząc po tym, do czego mogą zostać wykorzystane przez „tych złych” (czytaj: zakaz dronów w kolejnym państwie). Jednak mogą też okazać się w gruncie rzeczy wręcz rewolucyjne dla wielu dziedzin z transportem na czele. Firma Elroy Air z San Francisco wie o tym doskonale i dlatego jej najnowszym dziełem jest specjalny dron towarowy Chaparral C1.

Drony Chapparral C1 firmy Elroy Air mają zapewniać możliwość realizowania dostaw tego samego dnia dla ludzi z całego świata

Elroy Air zaprezentowała drona Chaparral C1 w przedprodukcyjnej formie w swoim najnowszym oświadczeniu prasowym. Ten ma być kluczem do sprawienia, że dostawa tego samego dnia dla całego świata będzie na wyciągnięcie ręki. To właśnie jest misją firmy – „umożliwienie realizowania dostaw tego samego dnia do każdego mieszkańca planety”. Rozumiemy, że powinniśmy brać to z przymrużeniem oka i wykluczyć rejony natywnie niezamieszkałe.

Sama misja jest nie tylko wyniosła, ale też bardzo prawdopodobna w realizacji pod kątem technologii i rozwoju rynku transportu, choć może zostać całkowicie zniweczona przez światowe organy regulacyjne. Wymaga też stworzenia kompleksów towarowych na całym świecie, które obejmowałyby zarówno wielkie magazyny, jak i doki załadunkowe. Innymi słowy, to daleka wizja, ale Elroy Air ma dostęp do czegoś, co może przekuć ją na rzeczywistość – zainteresowanie firm trzecich i pieniądze.

Chociaż firma nie ogłosiła, kiedy jej dron towarowy wejdzie do użytku, to ma ponoć już umowę na sprzedaż ponad 500 egzemplarzy na łączną sumę miliarda dolarów. Gdyby tego było mało, oprócz znacznego zastrzyku gotówki, Elroy Air otrzymała właśnie kontrakt od Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych o wartości 1,7 miliona dolarów.

Z oficjalnych informacji wiemy, że Chaparral C1 jest automatycznym dronem towarowym typu VTOL, który wykorzystuje hybrydowo-elektryczny układ napędowy do transportowania ładunków o wadze do 227 kg na odległość do 482 km. Dokładna specyfikacja nie została ujawniona, ale ponoć w praktyce dron ma być pięciokrotnie szybszy od tradycyjnej furgonetki i wykorzysta generator spalinowy do zwiększenia zasięgu.